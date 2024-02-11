引擎故障迫降佛州公路 小飛機撞汽車2死

一架載有五人的小飛機9日因引擎出問題，迫降在佛羅里達州75號州際公路，並撞上一輛汽車後爆炸。(美聯社)

一架載有五人的小飛機9日因引擎出問題，來不及在佛羅里達州 一處機場降落，最後緊急迫降在一處高速公路，並撞上一輛汽車後爆炸，造成正、副駕駛兩人死亡以及三人受傷。

美聯社報導，失事的「龐巴迪挑戰者600」(Bombardier Challenger 600)商務飛機9日下午1時左右，從俄亥俄州 哥倫布市(Columbus)俄亥俄州立大學(Ohio State University)機場起飛，預計飛往佛州 那不勒斯(Naples)機場，不料途中發生狀況。

那不勒斯機場管理局(Naples Airport Authority)發言人羅金恩(Robin King)表示，小飛機駕駛聯繫塔台請求緊急降落。

根據塔台的語音檔顯示管制人員當時回應：「知道，緊急情況，可以降落，跑道，2，3。」隨後駕駛語氣平靜回覆：「我們可以降落，但無法進入跑道，因為失去兩個引擎動力。」

隨後塔臺和小飛機失去聯絡，結果小飛機企圖迫降在75號州際公路，目擊者布麗安娜·沃克(Brianna Walker)和朋友剛好開車經過，發現小飛機低空飛過，立刻緊急停車，她說：「飛機離我們頭頂只有數吋並急速右轉、飛越高速公路。」

接著沃克眼睜睜看著小飛機的機翼撞上一輛皮卡(pickup truck)，並拖著汽車撞上圍牆，隨後發生爆炸，現場烈焰沖天並冒出濃煙。皮卡駕駛及時逃生，僅受到輕傷。

科利爾郡(Collier County)警方趕到現場救援，並證實正駕駛、50歲墨菲(Edward Daniel Murphy)和副駕駛、65歲霍夫曼(Ian Frederick Hofmann)雙雙罹難；至於三名傷者：機組人員、23歲博斯曼(Sydney Ann Bosmans)、乘客35歲貝克(Aaron Baker)和23歲格林(Audra Green)，緊急送醫治療但三人傷勢不明。

據了解，失事的小飛機隸屬於勞德岱堡(Fort Lauderdale)一家飛機租賃公司Hop-a-Jet Worldwide Charter，原定9日下午返回勞德岱堡，Hop-a-Jet事後發表聲明：「我們關心乘客、機組人員及其家屬的安危。」但沒有透露任何事故相關細節，另外聯邦當局表示，小飛機初步調查報告預計30天內對外公布。