參議員昆斯和德總理蕭茲外貌身型極似 彷如分身

來美訪問的德國總理蕭茲(右)、德拉瓦州國會參議員孔恩斯(左)在華府會面，兩人並在社群媒體上「曬出」和「分身」的合影。(美聯社)

德國總理蕭茲 (Olaf Scholz)正在華府訪問，在和國會議員會面時，碰到德拉瓦州民主黨籍聯邦參議員孔恩斯(Chris Coons)彷彿看到彼此的「分身」；兩人喜孜孜地在社群媒體分享雙方見面後的自拍合照，讓世人大呼驚奇。

60歲的孔恩斯和65歲的蕭茲，不論是外貌或身型都罕見地相似，他們的臉型和五官都很像，身高都在170公分左右，禿頭和瞇眼微笑，更是如出一轍。

蕭茲8日在華府拜會拜登總統和美國國會議員。孔恩斯與蕭茲用手機自拍合照後，在X平台貼出這張照片，並用德語寫道： 「誰是誰？」(Wer ist wer？)

蕭茲也用英文貼出這張照片並寫道：「很高興再次見到我的分身--@ChrisCoons！」蕭茲和孔恩斯1月已在瑞士達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇(World Economic Forum)見過面。

蕭茲的美國華府行，是為了鼓勵美國在俄烏戰爭中繼續支持烏克蘭 ，凸顯這麼做對美國、歐洲等國家的利害關係。蕭茲強調，「如果沒有美國的支持、沒有歐洲國家的支持，烏克蘭將沒有機會保衛自己的國家。」

蕭茲出訪之際，美國國會正在思索如何在共和黨強烈反對下，通過對烏克蘭和以色列的額外援助。

蕭茲8日在「華爾街日報」專欄中寫道：「世界各地都在密切關注這些分歧是否會被利用。我們必須讓大西洋兩岸公民相信，俄羅斯 的勝利將讓世界變得更危險。」

俄羅斯總統普亭本周稍早重申，2022年2月發動攻擊是為了保護俄羅斯國家利益；烏克蘭則堅稱俄羅斯是無端侵略。