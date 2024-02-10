美緝毒局前線人認「參與刺殺海地總統」 遭判終身監禁

海地前總統摩依士（Jovenel Moïse）2021年遭暗殺身亡，美國緝毒局（DEA）一名海地裔前線人，承認參與策畫，9日在邁阿密法院遭判終身監禁。（美聯社）

海地前總統摩依士 （Jovenel Moïse）2021年遭暗殺身亡，美國緝毒局（DEA）一名海地裔前線人，承認參與策畫，9日在邁阿密法院遭判終身監禁。

58歲海地裔美國籍的約瑟夫．文森特（Joseph Vincent）2個月前承認參與策畫暗殺海地已故總統摩依士，9日在邁阿密法院宣判之前，他向法官說，「請原諒我的所作所為」。

BBC和法新社報導，文森特曾是美國緝毒局線人，他偽裝成美國國務院 官員，在案中提供政治建議和與社區領袖會面，參與策畫行動。但美國緝毒局強調，其行為並不代表該局。

海地駐美國大使Bocchit Edmond表示，美國緝毒局特工不可能實施這次攻擊，他曾認為這是「職業傭兵」所為。

法庭文件顯示，兇嫌供稱行動最初只想綁架已故總統，未料演變成全面的暗殺行動。

另外還有一名被告承認，協助資助涉案僱傭兵在海地的住宿，並偽造文件出口防彈背心到海地，定於4月18日宣判，預計最高可判監禁20年。

案件共有11名被告，被控串謀策畫派哥倫比亞僱傭兵於2021年闖入摩依士位在首都太子港的住所行兇，以推翻摩依士政府，至今有4人已被判處終身監禁。