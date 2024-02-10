佛州眾議員蓋茨涉嫖未成年女 前盟友葛林堡提證明文件

代表佛羅里達州的共和黨籍國會眾議員蓋茨(中)，被爆和未成年女孩發生性關係，眾院道德委員會已在調查。圖為他上月20日在新罕布夏州一場支持前總統川普的競選活動上和川粉合影。(歐新社)

佛羅里達州共和黨眾議員 蓋茨(Matt Gaetz)被控和未成年少女發生關係案的首席證人代表律師9日表示，該名證人正全力配合眾院 道德委員會(House Ethics Committee)，針對蓋茨任職期間是否有此行為進行調查。

紐約時報報導，這位首席證人是蓋茨前朋友兼政治盟友葛林堡(Joel Greenberg)，其律師謝勒(Fritz Scheller)稱已向道德委員會提供葛林堡對蓋茨指控的相關文件；葛林堡先前告訴聯邦調查人員，親眼目睹蓋茨與一 名17歲女孩發生性關係。

葛林堡2021年5月針對性交易等指控認罪，被判刑11年，目前正在服刑；他先前曾配合司法部 調查蓋茨是否與未成年人性交，如果屬實，將屬聯邦犯罪，一旦定罪將面臨至少十年監禁。

知情人士稱，調查人員去年無法在法庭上對蓋茨提出足夠指控，司法部而因悄悄結束調查；如今全案重啟，謝勒說，他是應眾院道德委員會要求向國會提交文件。

蓋茨發言人懷特(Jillian L. Wyant)9日表示，司法部也收到與發送給道德委員會相同的材料，認為該材料不可靠而拒絕提出指控。

委員會幾個月前便開始對蓋茨展開調查，目前尚不清楚最近所提交文件是否有助於調查；不過，該委員此前針對競選國會時捏造大部分背景資料的前紐約眾議員桑托斯(George Santos)進行調查，去年底公布調查報告後，眾院便撤銷桑托斯的眾議員職務，將他逐出國會。

調查人員收到一連串線索，導致蓋茨案調查進展緩慢；蓋茨聲稱，這項調查是對他帶頭罷免眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)的報復。

葛林堡被判入獄兩個月後，司法部決定不起訴蓋茨；謝勒當時表示，司法部的決定顯示美國有兩套制度，一套對蓋茨等政客有利，另一套懲罰葛林堡等沒有權力的人。