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通報性騷被逼辭 抖音前營銷經理提告 也控遭性別歧視

編譯陳韻涵／綜合9日電
「抖音」前美國地區營銷經理凱蒂‧普里斯向法院提訴，指控TikTok疑因她曾通報性騷擾與歧視事件而將她不當解雇。(路透)
「抖音」前美國地區營銷經理凱蒂‧普里斯向法院提訴，指控TikTok疑因她曾通報性騷擾與歧視事件而將她不當解雇。(路透)

短影音平台「抖音」前美國地區營銷經理凱蒂·普里斯(Katie Puris)8日向曼哈頓聯邦法院提出訴訟，指控TikTok疑因她曾通報性騷擾歧視事件而將她不當解雇。

「每日郵報」(Daily Mail)報導，這宗震撼訴訟內容寫道，普里斯曾被該公司主席、TikTok母公司「字節跳動」(ByteDance)的董事長張利東訓斥「女性必須安靜」。

普里斯的訟件寫道，她2022年9月被迫辭職，恰逢她通報產業聚餐性騷擾事件三個月後。

2022年6月，普里斯在法國一場產業晚宴上，遇到廣告公司「Zenith Worldwide」的總經理克里斯欽‧李(Christian Lee)。

訴狀寫道，「晚宴期間，喝醉的克里斯欽‧李坐到普里斯身邊，不讓她離開」；「克里斯欽‧李出言不遜，還把整杯酒吐在普里斯的盤子上，克里斯欽‧李不斷觸碰普里斯的手臂，問她晚宴後要去哪裡續攤狂歡，兩人興許去跳舞」。

訴狀指出，普里斯對克里斯欽‧李的行徑「極不舒服」。

普里斯2019年12月加入TikTok，擔任美國地區的營銷經理，卻發生多起性騷擾與偏見事件而向主管及人資通報。

普里斯表示，她因為年紀而遭詆毀，且母公司董事長張利東認為，女人「隨時都該保持謙遜」，並稱他偏好「溫順且順從」的女員工。 

訟件寫道，張利東2020年邀請普里斯參加一場雙周會；普里斯宣稱，她被賦予十分鐘宣布行銷團隊，「但張利東顯然不欣賞她的發言」。 

訟件寫道，「他(張利東)覺得她(普里斯)歡慶團隊成就不妥，因為他認為女人隨時都該謙遜並虛心陳述；重點是，張利東認為女人必須安靜。」 

普里斯宣稱，她要求掌握存取文件的職權，但「張利東覺得被冒犯，因為他認為女人無權，甚至連提出要求的權力都沒有」。

訟件寫道，「張利東再次以刻板觀點審視女性，即便是領導階層(的女性)，且認為女人必須安靜和謙遜」。

普里斯表示，在那之後，她便無法再於會議中發言。

訟件寫道，「普里斯從來沒有聽過張利東批評男性領導人不夠謙遜，他更當著高層的面批評普里斯，抹煞普里斯對公司的貢獻」。 

性騷擾 TikTok 歧視

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