泰勒絲戀情傳陰謀論 極右派稱民主黨心理戰想破壞川普選情

泰勒絲(前右)與堪薩斯酋長隊邊鋒凱爾西(前左二)的戀情，衍生出和總統大選相關的陰謀論。圖為上月28日酋長隊打進超級盃後，兩人在場內相擁慶祝。(美聯社)

流行音樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)與堪薩斯酋長(Kansas City Chiefs)邊鋒凱爾西(Travis Kelce)的戀情，隨著超級盃(Super Bowl)賽事即將登場成為媒體焦點；華盛頓郵報9日報導，極右派陰謀論為泰勒絲與凱爾西扣上帽子，聲稱這段戀情其實是民主黨 操作的心理戰(PsyOp)，意圖破壞前總統川普再度問鼎白宮的選情。

報導指出，根據陰謀論說詞，流行樂壇一姐與美式足球一哥談戀愛絕非偶然，一切都是民主黨政府的安排，民主黨想吸引泰勒絲Z世代(Gen Z)粉絲的年輕選票，故意動手腳讓堪薩斯酋長能夠參加今年超級盃，好讓這對戀人在比賽中場共同為拜登 總統角逐連任背書。

前聯邦檢察官芭芭拉‧麥奎德(Barbara McQuade)指出，泰勒絲陰謀論或許不是用來矇騙絕大多數民眾，卻可能是針對特定族群。她說，真的有許多人深信泰勒絲參與政府的心理戰操作。

麥奎德說：「我覺得有人炒作這套陰謀論，目的在於讓她不要幫拜登背書。」

泰勒絲在社群媒體共計擁有5億3500多萬粉絲，遠超過散布陰謀論的陣營規模；紐約時報上個月報導拜登團隊希望爭取泰勒絲背書後，部分川普支持者便公開要求泰勒絲不要接受拜登團隊邀請，網路消息則說由此可見一股力量正在幕後操作。

華盛頓郵報報導，極右派極端主義者蘿拉‧魯米爾(Laura Loomer)最早推文散布這股陰謀論時被認為說法可笑；她聲稱泰勒絲與民主黨重量級金主索羅斯(George Soros)達成協議，2024年選前拉攏年輕人成為民主黨登記選民，做為拿回音樂版權的交換條件。

泰勒絲榮登「時代」雜誌(Time)年度風雲人物後，暗黑版本的陰謀論就從「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營傳出，比魯米爾更有影響力的右翼人士開始抨擊泰勒絲。堪薩斯酋長參加決賽的前幾天，福斯新聞主播華特斯(Jesse Watters)在電視上對數百萬觀眾說：「心理戰現在進行如何？」