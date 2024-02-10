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卡債破兆創紀錄 去年拖欠率15年之最 增逾50%

編譯廖振堯／綜合報導
一名消費者在加油站持Discover信用卡消費。(美聯社)
一名消費者在加油站持Discover信用卡消費。(美聯社)

消費者物價指數(CPI)已從2022年6月新冠疫情時期的9.1%高點，逐漸下降至2023年12月的3.4%，顯示通貨膨脹速度已緩和許多。不過資料顯示，民眾依然苦於信用卡帳單，不僅每名持卡人的平均卡債創下新紀錄，拖欠率也達到15年來最高。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)6日報告指出，美國人目前的信用卡欠款總額為1兆800億元，2023年拖欠率大增超過50%。

環聯資訊季度信貸業洞察報告指出，美國信用卡欠款總額年增10%、每位持卡人的平均欠...
環聯資訊季度信貸業洞察報告指出，美國信用卡欠款總額年增10%、每位持卡人的平均欠款達6360元，創歷史紀錄。(美聯社)

三大信評機構之一環聯資訊(TransUnion)的季度信貸業洞察報告也指出，欠款總額年增10%、每名持卡人的平均欠款達6360元，也創歷史紀錄；逾期90天或以上未繳款的嚴重拖欠(serious delinquencies)情況也達到2009年以來的最高水平。

環聯資訊全球研究和諮詢資深副總懷斯(Charlie Wise)表示，儘管通膨年增速度下降，並不意味著物價下跌，消費者花費更多，繼續為帳單苦苦掙扎，而且拖欠情況將持續增加。由於信用卡是最易取得的貸款類型之一，民眾仍常依賴此管道消費，尤其是千禧世代。

Bankrate資深分析師羅斯曼(Ted Rossman)則說這些數字「並不都是壞消息」，如果持卡人確實每月全額付清信用卡帳單，那麼他們既不用支付利息、又可享受現金回饋和旅行獎勵等好處。但若沒有付清，信用卡便是最昂貴的貸款方式之一，Bankrate數據指出信用卡平均利率達到創紀錄的20.74%。

紐約聯邦準備銀行6日報告指出，美國人目前的信用卡欠款總額為1兆800億元，202...
紐約聯邦準備銀行6日報告指出，美國人目前的信用卡欠款總額為1兆800億元，2023年拖欠率大增超過50%。(美聯社)

羅斯曼計算，若平均利率超過20%、每月只繳最低限額，那麼需要17年以上才能還清、期間利息超過9000元。

羅斯曼也提供一個解決卡債的方法，就是辦一張「債務轉移信用卡」(balance transfer credit card)，民眾可將高成本債務合併到這張新卡，它們提供12到21個月轉移債務不收利息的期限，然後還可以透過重新貸款獲得較低利率。

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