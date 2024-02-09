堪州警突襲馬里恩郡記錄報 第2名記者提告

監視錄影顯示警方人員正在搜索馬里恩郡記錄報辦公室，拍照存證及扣押電腦主機。(美聯社)

堪薩斯州 「馬里恩郡記錄報」(Marion County Record)辦公室去年遭當地警方突襲，該報記者菲莉絲‧左恩(Phyllis Zorn)6日向聯邦法庭提出訴訟，稱該場突襲行動造成她身心受創，求償9萬5000元。

左恩提告對象包括馬里恩市政府、該市前任市長、前任警長、現任代理警長、馬里恩郡委員會、郡警長，以及該郡前副警長。

這宗訴訟形容所有被告為「共謀者」(co-conspirators)，剝奪她的報導和言論自由，以及美國憲法保障她不受警方無理搜索的權力。

2023年8月11日，馬里恩郡警方突襲馬里恩郡記錄報的辦公室，以及該報發行人邁爾(Eric Meyer)的住家，查扣多部裝置和個人手機。

主導突襲行動的馬里恩市警察局長科迪(Gideon Cody)表示，他的團隊當時正在調查馬里恩郡記錄報是否觸犯身分竊盜等罪行，藉此取得當地餐廳老闆在堪薩斯州的駕駛紀錄。

不過，訴訟指控科迪因「不滿」馬里恩郡記錄報調查他在2023年5月升任局長前的背景資料，並稱左恩嘲笑科迪創辦對手報紙的建議，因而遭科迪列入「仇敵清單」(enemies list)。

這場突襲讓堪薩斯城西南方150哩處、人口1900人的小鎮馬里恩成為全美議論媒體自由的焦點，法律專家表示，警方行動可能違反州法或聯邦法，而科迪於去年10月初辭職。

邁爾高齡98歲的母親當時試圖阻止警方搜查，次日過世，邁爾將母親的死因歸咎於警方突襲造成的壓力。

左恩的聯邦訴訟是第二宗針對該場突襲的官司，該報另一名記者黛比‧格魯佛(Deb Gruver)在突襲後三周內便提告科迪，求償7萬5000元，雙方訂於今年4月調解。