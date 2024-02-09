我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／致敬81精神 布萊恩首座銅像公開 還有兩座待揭曉

多州禁中國移民購房 孟昭文等國會議員譴責

國會議員提案 社安金免繳聯邦稅 專家不樂觀

記者顏伶如／綜合報導
民主黨籍明尼蘇達州聯邦眾議員安姬‧克萊格推出名稱為「賺到就留著」(You Earned It, You Keep It Act)提案，要求從2025年起全面停止對社安金課徵聯邦所得稅，好讓退休族把錢留在口袋裡。(路透)
民主黨籍明尼蘇達州聯邦眾議員安姬‧克萊格推出名稱為「賺到就留著」(You Earned It, You Keep It Act)提案，要求從2025年起全面停止對社安金課徵聯邦所得稅，好讓退休族把錢留在口袋裡。(路透)

民主黨籍明尼蘇達州聯邦眾議員安姬‧克萊格(Angie Craig)1月底推出名為「賺到就留著」(You Earned It, You Keep It Act)提案，要求從2025年起全面停止對社安金課徵聯邦所得稅，好讓退休族把錢留在口袋裡，法案內容同時包括調高薪資稅(payroll tax)上限，讓高收入者為社安金基金做出更多貢獻。

克萊格在新聞稿中形容提案為「雙贏」政策，既可以為老年人減稅，同時承擔稅務責任。她說，在國會推動提案是希望把錢放回中產階級民眾口袋，這項法案則有助於完成目標。社安金福利倡議組織「社安金行得通」(Social Security Works)已為提案背書。

根據現行法規，單獨報稅者個人綜合收入在2萬5000元至3萬4000元之間者，社安金福利最多50%可能要繳稅，夫妻合併報稅綜合收入在3萬2000元至4萬4000元之間者，社安金福利最多85%可能要繳稅。

勞工收入有7.65%要繳紅藍卡與社安稅，也就是聯邦工資稅，法源來自聯邦社會保險稅責法(Federal Insurance Contributions Act，FICA)。其中1.45%提供俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)，另外6.2%則提供給社安金，在2024年裡，社安金應納稅薪資最高上限為16萬8600元。

「賺到就留著」提案則調整社安金應納稅門檻，超過25萬元薪資也要繳稅給社安金。

社安金免徵聯邦稅的提案最早是在2022年8月公布，克萊格這次重推提案獲得多位眾院同僚連署。

不過，保德信集團旗下投資管理公司PGIM DC Solutions退休研究部總監布蘭奇(David Blanchett)並不贊成以「雙贏」形容該提案，因為社安金財源不足問題，終究將由某一群人承擔。他也說，兩黨對立態勢下，該案能否在眾院過關恐難預料。

社安金 聯邦醫療保險 福利

上一則

社安局督察長被控拖延弊案調查 參議員要求拜登革她職

下一則

遏房價 夏威夷擬立法禁外國人購地 檢察長憂「合憲性與合法性」

延伸閱讀

多州禁中國移民購房 孟昭文等國會議員譴責

多州禁中國移民購房 孟昭文等國會議員譴責
民主黨眾議員提案社安金免繳聯邦稅 但專家不樂觀

民主黨眾議員提案社安金免繳聯邦稅 但專家不樂觀
邊境與國安提案 參院封殺迫攤牌 民主黨擬單獨推援外預算 8日再戰

邊境與國安提案 參院封殺迫攤牌 民主黨擬單獨推援外預算 8日再戰
退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

退休夫婦領社安金 一定要知道的3件事

熱門新聞

一般消費大眾在超市購物，仍感到物價太高。(美聯社)

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

2024-02-07 11:22
71歲佛州婦人蓓爾塔‧亞特爾，因結縭超過50年的丈夫接到60年前女友寄來的一張明信片，而發生爭吵，後來還企圖謀殺丈夫。(邁阿密戴德郡立監獄)

丈夫60年前的女友寄來明信片 佛州婦氣到企圖悶死他

2024-02-05 18:30
最新出爐的聯邦統計數據顯示，美國南部幾州人口失蹤率最高，其中奧克拉荷馬州人口失蹤率全國最高。（路透）

全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高

2024-02-02 09:19
(美聯社)

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

2024-02-07 12:01
CDC指出，冠達郵輪「維多利亞女王號」自1月22日從佛州出發以來，已有逾100多名乘客和船員通報胃腸道疾病。（美聯社）

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

2024-02-02 13:34
圖為佛州迪士尼樂園。(路透)

他持「46年前門票」進了迪士尼 網友傻眼：漲太多

2024-01-30 12:29

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪
2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利

2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利
偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治
華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家

華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家