國會議員提案 社安金免繳聯邦稅 專家不樂觀

民主黨籍明尼蘇達州聯邦眾議員安姬‧克萊格推出名稱為「賺到就留著」(You Earned It, You Keep It Act)提案,要求從2025年起全面停止對社安金課徵聯邦所得稅,好讓退休族把錢留在口袋裡。(路透)

民主黨籍明尼蘇達州聯邦眾議員安姬‧克萊格(Angie Craig)1月底推出名為「賺到就留著」(You Earned It, You Keep It Act)提案,要求從2025年起全面停止對社安金 課徵聯邦所得稅,好讓退休族把錢留在口袋裡,法案內容同時包括調高薪資稅(payroll tax)上限,讓高收入者為社安金基金做出更多貢獻。

克萊格在新聞稿中形容提案為「雙贏」政策,既可以為老年人減稅,同時承擔稅務責任。她說,在國會推動提案是希望把錢放回中產階級民眾口袋,這項法案則有助於完成目標。社安金福利 倡議組織「社安金行得通」(Social Security Works)已為提案背書。

根據現行法規,單獨報稅者個人綜合收入在2萬5000元至3萬4000元之間者,社安金福利最多50%可能要繳稅,夫妻合併報稅綜合收入在3萬2000元至4萬4000元之間者,社安金福利最多85%可能要繳稅。

勞工收入有7.65%要繳紅藍卡與社安稅,也就是聯邦工資稅,法源來自聯邦社會保險稅責法(Federal Insurance Contributions Act,FICA)。其中1.45%提供俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險 (Medicare),另外6.2%則提供給社安金,在2024年裡,社安金應納稅薪資最高上限為16萬8600元。

「賺到就留著」提案則調整社安金應納稅門檻,超過25萬元薪資也要繳稅給社安金。

社安金免徵聯邦稅的提案最早是在2022年8月公布,克萊格這次重推提案獲得多位眾院同僚連署。

不過,保德信集團旗下投資管理公司PGIM DC Solutions退休研究部總監布蘭奇(David Blanchett)並不贊成以「雙贏」形容該提案,因為社安金財源不足問題,終究將由某一群人承擔。他也說,兩黨對立態勢下,該案能否在眾院過關恐難預料。