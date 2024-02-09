遏房價 夏威夷擬立法禁外國人購地 檢察長憂「合憲性與合法性」

夏威夷州當地居民長期抱怨旅遊業、豪宅和度假村開發案對住房價格的影響，以致該州缺乏可負擔的住房和公寓。(美聯社)

由於住房成本不斷上漲，夏威夷州 議會正推動立法，擬禁止外國人在該州購買土地。倡議這項法案的州參議員阿瓦(Brenton Awa)認為，禁止外國人購地的新法可望緩解該州的住房危機。

阿瓦接受當地新聞台「KHON-TV」訪問時表示，「疫情 期間，我還沒選上，卻已看到房價 一年內飆升至40萬元，因為外地人持續帶著現金湧入，我們的薪水不比那些準備退休的人，因而無從競爭」。

研議中的法規條文寫道：「購買不動產或不動產權益時，買方應提供一份簽名宣誓切結書，以證明買方不是外國委託人(foreign principal)，否則將觸犯偽證罪。」

該法案將「外國委託人」定義為，「居住在外國，但不是美國公民，或合法永久居民的任何人」。

夏威夷當地居民長期抱怨旅遊業、豪宅和度假村開發案對住房價格的影響，該州缺乏可負擔的住房和公寓。

夏威夷大學(University of Hawaii)的經濟研究組織(Economic Research Organization)數據顯示，該州居民的住房成本高居全美之冠，且是全國平均的2.5倍。

2023年8月茂宜島(Maui)野火加劇住房危機，大火燒毀數千棟可負擔住宅。

不過，夏威夷州檢察長安妮‧羅培茲(Anne Lopez)擔憂這項新法案的「合憲性與合法性」。

羅培茲表示，該法案可能「面臨州層級的訴訟，並讓該州承擔重大經濟責任」，也可能違反憲法第14修正案、第5修正案和公平住房法(Fair Housing Act)。

夏威夷州的上述法案能否通過，前景不明，卻是該州針對住房危機的解方之一。

夏威夷州長格林(Josh Green)1月簽署緊急公告，攜手聯邦和郡機構加速小村莊建設，安置無家可歸的居民。

在羅培茲調查哄抬物價與驅逐房客悲劇之際，格林也對房租、食品和水等生活必需品頒布限制漲價措施。