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「中獎就能退休」中學教職員集資買了20年 終於中樂透

記者顏伶如／綜合報導
肯塔基州瓊斯中學教職員每周合資購買勁球樂透，20年來都簽注相同號碼，一月底終於中獎100萬彩金。(美聯社)
肯塔基州瓊斯中學教職員每周合資購買勁球樂透，20年來都簽注相同號碼，一月底終於中獎100萬彩金。(美聯社)

肯塔基州佛羅倫斯(Florence)瓊斯中學(Rector A. Jones Middle School)一群教職員工近20年來每周在學生放學後固定聚會，他們還成立名為「退休俱樂部」(retirement club)的組織，合資購買彩券，未料竟中了100萬元彩金。肯塔基樂透主辦單位上周宣布，瓊斯中學教職人員合資購買勁球(Powerball)樂透中獎100萬元彩金。

這群教職員20年來每期都購買相同號碼的樂透，一直不曾中獎，一夕致富的夢想早已淡去，友誼卻歷久彌新，成員還增加到30人，包括已離職或退休的員工。這次終於獲得財神眷顧。

在1月底的聚會上，副校長雪倫‧雷諾斯(Sharon Reynolds)應成員要求宣讀周末開獎號碼，發現竟然每一個號碼都符合他們所選的，眾人喜出望外。

中獎教職員工對華盛頓郵報說，打算把彩金拿來付帳單、實現旅遊願望，還會捐給學生與社區。

59歲的前任特教老師韋伯(Terri Webb)說：「我們每個人都會以某種方式回饋給學生。」

「退休俱樂部」究竟成立於何時，老師多已不記得。已調往別校但持續回瓊斯中學參加聚會的前任ESL老師希亞拉菲亞(Paola Sciaraffia)說，只記得一直都參加，「感覺很酷，大家有共同嗜好，逐漸建立情誼」。

有30名成員的「退休俱樂部」，每周集資購買價值共計20元的勁球與兆彩(Mega Millions)彩券，協議如果中獎則彩金均分。購買勁球固定使用兩組相同號碼，號碼來自前任校長數年之前從帽子裡抽籤挑出的數字。俱樂部有專人負責收款、購買彩券，並把購得的彩券拍照傳送給所有成員。

雷諾斯說，「如果中獎就能退休」原本只是一句玩笑話，參加俱樂部的教職人員其實不是為了中獎而來。

每名成員可分得彩金2萬4000元，雷諾斯說，俱樂部成員都會繼續工作，也會繼續以相同號碼購買樂透。

退休 勁球 肯塔基州

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