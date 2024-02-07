密州校園4死槍案 母過失殺人罪成

2021年密西根州15歲少年伊森·克魯布利在牛津高中開槍濫射，造成四死七傷，其母珍妮佛·克魯布利6日被判四項過失殺人罪名成立。(路透)

2021年密西根州 牛津高中(Oxford High School)校園槍擊 案少年兇手的母親珍妮佛·克魯布利(Jennifer Crumbley)被控四項過失殺人罪，6日由陪審團判定罪成，刑期將在4月9日宣判，珍妮佛·克魯布利因此將面臨最高長達60年的監禁。

這是全美第一宗家長因學校大規模槍擊事件而受到指控的案件，槍手父母均被控過失殺人，其父親詹姆斯·克魯布利(James Crumbley)部分將在3月開庭審理，他也面臨同樣被控四項過失殺人罪。

珍妮佛的案件開庭約兩周，再由陪審團花了兩天共11小時的審議而做出罪成判決。在聽到第一項有罪判決時，珍妮佛低下頭後微微搖了頭。

少年兇手伊森．克魯布利已對一級謀殺罪等24項指控認罪，去年12月被判終身監禁，已入獄服刑，且不得假釋。他現年47歲的父親詹姆斯·克魯布利(James Crumbley)同樣被控四項過失殺人罪，3月將另外受審。

此案是檢方首次試圖將校園槍擊案直接責任歸咎於兇手父母；審判開庭期間，透過現場直播和媒體報導，成為網路熱烈討論話題。

密西根州蘭辛市庫利法學院(Cooley Law School)刑法教授斯沃茨(Jeffrey Swartz)表示，這項定罪開創危險先例，「若你家孩子使用家裡任何可當武器的東西對他人做了任何事情，都可能讓你受到指控乃至承擔責任。」

但密西根大學法學院教授普里姆斯(Eve Brensike Primus)持不同看法表示，這項定罪不必然代表會打開對校園槍擊案家長提控的大門，「孩子是問題青少年，和應該知道他們有危險而你卻忽視了他們造成大規模傷害的風險，其間有一條非常具挑戰性的界限。」

檢方將珍妮佛·克魯布利描述為一位漠視兒子日益惡化的精神狀態，反而更關心自己馬匹和婚外情的母親。奧克蘭 郡檢察官麥克唐納(Karen McDonald)結案陳詞說：「這是一起罕見案例，有令人震驚的事實，她確實做了不可思議的事，導致四個孩子死亡。」