俄烏戰後首位西方記者 卡爾森將訪問普亭

福斯新聞網前主播卡爾森近日宣稱，他即將成為莫斯科入侵烏克蘭將近兩年來，首位採訪俄羅斯總統普亭的西方記者。(路透)

福斯新聞網(Fox News)前王牌主播兼評論員卡爾森(Tucker Carlson)近日宣稱，他即將成為莫斯科入侵烏克蘭 將近兩年以來，首位採訪俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)的西方記者。

卡爾森在社群媒體Ｘ公布即將採訪普亭，自稱從事新聞業的他有責任告知民眾。他也提到，西方政府必然會盡最大努力審查採訪影片。

有人在莫斯科附近看到卡爾森。Telegram的Mash頻道率先刊登卡爾森在莫斯科的消息，並稱他從2月1日起便一直在當地。

針對卡爾森宣稱將採訪普亭一說，克里姆林宮新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)拒絕評論。

烏克蘭戰爭爆發以來，莫斯科已監禁兩名在俄羅斯境內報導的美國記者，包括華爾街日報(Wall Street Journal)記者格甚科維奇(Evan Gershkovich)和自由歐洲電台(Radio Free Europe/Radio Liberty)編輯俄裔美國人庫爾馬舍娃(Alsu Kurmasheva)。

卡爾森說，對於烏克蘭戰爭，西方媒體誤導觀眾，他認為這些媒體腐敗、對讀者和觀眾撒謊。他還曾讚揚普亭、批評烏克蘭總統澤倫斯基(President Volodymyr Zelenskyy)。

俄羅斯官方媒體經常播放卡爾森製播片段，藉以對美國機構和政治領袖提出質疑；最近便緊抓卡爾森有關美前總統川普(Donald Trump)受到不公平起訴的說法，普亭還將這樣的起訴描述為「美國政治體系腐敗的一例」。

卡爾森去年9月接受瑞士一家雜誌採訪時表示有興趣採訪普亭；他先前便試圖採訪普亭，但被美國政府阻止。

卡爾森被福斯解雇後，在X平台推出自己的節目；他在開播第一集說，烏克蘭由澤倫斯基領導，滿頭大汗，像老鼠、喜劇演員變身寡頭、是基督徒迫害者。

烏克蘭戰爭本月底將進入第三年；普亭去年12月告訴選民，在俄羅斯實現目標之前，烏克蘭不會有和平。