休士頓母救出2孩 再回火場救1歲兒雙亡

德州休士頓地區一棟民宅發生火災奪走一對母子性命後，鄰居在火場前擺置鮮花、填充玩具紀念死者。(美聯社)

德州休士頓 市傳出祝融慘劇，當地一棟民宅3日凌晨發生火災，一名31歲母親浴火救子女，在烈火中救出兩個孩子後又衝回火場，試圖救出一歲幼兒時不幸雙雙葬身火窟，讓全家陷入悲痛。

休士頓消防局(Houston Fire Department)表示，火災發生在凌晨，地點位於市中心以北八哩多的住宅區；消防局在社群媒體 X上證實，兩人在火災中死亡，沒有其他人員受傷報告。

休士頓消防局長佩納(Samuel Peña)貼文稱，這名母親重新進入屋內試圖從火焰中救出孩子時死亡。

根據當地WHOU-TV電視台等媒體報導和親人發起的籌款活動資訊，罹難者經確認為31歲女子卡布雷拉(Giovanna Cabrera) 和她一歲的幼兒蓋伯瑞爾·卡布雷拉(Gabriel Cabrera)。

佩納4日轉發一個籌款頁面的鏈接，家人在募款訊息中稱這位奮不顧身救孩子的母親永遠把孩子放在第一位。

卡布雷拉的姐姐布埃諾 (Giselle Bueno)告訴媒體KRPC-TV，卡布雷拉先救出分別為六歲和九歲的兩個孩子，然後再衝回屋內救一歲幼兒。

籌款活動發起人門德斯 (Selina Mendez) 表示，籌款將有助於支付這位罹難母親和兒子的喪葬費用，剩餘款項將給倖存的孩子和在火災中失去一切的卡布雷拉父母。

截至5日上午，籌款活動已收到 1萬8000餘元捐款。