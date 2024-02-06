遭評美國聖戰首府 密州迪爾伯恩市加強維安

去年10月發生以哈衝突後，密西根州迪爾伯恩市居民在一場聲援巴勒斯坦的集會上，揮舞旗幟和懸掛標語。(美聯社)

密西根州迪爾伯恩市(Dearborn)日前被「華爾街 日報」社論評為「美國聖戰首府」，引發爭議，目前該市已提高見警率並加強維安。

美聯社5日報導，迪爾伯恩市是全美人均穆斯林人口最高的城市。

迪爾伯恩市市長哈穆德(Abdullah Hammoud)2日在「X平台」(原推特)推文寫道，該市警察加強朝拜會所、重大基礎建設周遭維安，以回應華爾街日報2日社論以「歡迎來到美國聖戰首府迪爾伯恩」為標題的評論內容。

哈穆德寫道，華爾街日報那篇文章「導致網路上針對迪爾伯恩市的偏執和『伊斯蘭恐懼症』(Islamophobia)言論急劇增加」。

撰寫該文章投書的作者是探查恐怖組織動向的美國組織「中東媒體研究機構」(Middle East Media Research Institute, MEMRI)執行長史達林司基(Steven Stalinsky)，他接受美聯社訪問時表示，希望吸引大眾注意密西根州等地在以色列與哈瑪斯 戰爭後，表達支持哈瑪斯的聲音。

哈瑪斯衛生部表示，2023年10月7日哈馬斯突襲以色列，雙方開戰以來，已有超過2萬7000名巴勒斯坦人喪命，其中多數為婦孺。

哈馬斯則殺害超過1200人並綁架至少250人，其中大多數為平民。

史達林司基表示，「我的文章裡，沒有任何煽動各類仇恨的內容，那是反恐官員該擔心的事。」

美聯社4日透過電子郵件和語音信箱徵詢華爾街日報，未獲回應；美聯社當天另寄電郵給迪爾伯恩市的發言人，同樣未獲回應。

拜登 總統3日在「X平台」推文，譴責「一切形式的仇恨」，並稱「美國人知道，根據少數人的言論來指責一群人是錯的。」