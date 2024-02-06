我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

川普拒甩海理 向拜登下戰帖「現在、立刻、馬上辯論」

波音737 MAX 又出包 延遲交機

編譯潘勛／綜合5日電
波音737 MAX型客機的油料箱出現鑽孔錯誤的問題，可能延遲新機交貨，但現有客機不受影響，可以繼續飛。(美聯社)
波音737 MAX型客機的油料箱出現鑽孔錯誤的問題，可能延遲新機交貨，但現有客機不受影響，可以繼續飛。(美聯社)

波音公司表示，因為油料箱供應商「勢必銳航空系統公司」(Spirit AeroSystems)最近發現，一些供貨給波音737 MAX型噴射客機的油料箱，有鑽孔錯誤的毛病，弄得波音這家飛機廠施工陷入大混亂，可能延遲50架未交貨的該機型客機之交期。

華爾街日報(WSJ)5日報導，勢必銳航空系統供應的油料箱鑽孔錯誤問題，實在是影響737 MAX型客機品質的最重要原因。

波音公司表示，這件事可能延緩最近該交貨的一些客機，至於現有的737型客機不受影響，可以繼續飛。

波音商用飛機執行長迪爾(Stan Deal)給員工備忘錄上表示，公司致力於每次交貨的客機都要完美，所以按唯一的行動方針，一定要做。波音表示，正在敲定重做的指示，預計接下來幾天可以估計出要花多久時間。

迪爾表示，勢必銳有位員工向他的經理報告說，有兩個孔可能沒完全按波音的要求來鑽。延期交貨可以讓公司檢查是否有任何問題，如有必要就修正。

勢必銳的發言人表示，公司知道這件事，正與波音密切溝通。去年，勢必銳在一些MAX客機的後壓力艙壁鑽錯洞，導致生產延誤。

類似勢必銳找出來的問題並非前所未聞。波音若努力查找生產過程，可能還會找出更多瑕疵。

阿拉斯加航空上個月發生艙門高空脫落事件，讓波音面臨規管單位更多檢查。那起事故也牽涉到勢必銳航空系統的油料箱，接下來該供應商又發生一堆問題，但並未導致飛航事故。

在艙門被吹走事件中，波音及航空界人士愈來愈相信，應該是波音員工生產飛機時，未能將必要的背後螺栓裝好，確保艙門安全。

迪爾另表示，波音最近下令給一主要供應商停止出貨，直到一切零件都符合要求，此舉可能導致生產延誤。公司發言人拒絕透露迪爾指的是否勢必銳航空系統。

勢必銳航空系統公司最近發現，波音737 MAX型客機的油料箱出現鑽孔錯誤的問題，...
勢必銳航空系統公司最近發現，波音737 MAX型客機的油料箱出現鑽孔錯誤的問題，可能延遲新機交貨。(路透)

華爾街

上一則

邁阿密灘市先發制人 南灘春假宵禁

延伸閱讀

美股早盤走低 波音再出問題股價挫跌

美股早盤走低 波音再出問題股價挫跌
波音：737型機身發現新問題 恐延緩交機

波音：737型機身發現新問題 恐延緩交機
737 Max風波仍未止息 波音暫停發布2024年財測

737 Max風波仍未止息 波音暫停發布2024年財測
波音虧損縮窄 但Max9危機影響深遠

波音虧損縮窄 但Max9危機影響深遠

熱門新聞

賓州男子賈斯汀．莫恩據稱上網發布父親麥可斷頭的影片，已遭警方逮捕。（照片翻攝：Goldsport.vn）

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

2024-01-31 05:42
圖為佛州迪士尼樂園。(路透)

他持「46年前門票」進了迪士尼 網友傻眼：漲太多

2024-01-30 12:29
德州奧斯丁(Austin)推出「保證基本收入」(guaranteed basic income)實驗計畫，一年期間為低收入家庭每戶無條件發放1000元，試辦結果調查統計出爐。(Pexels）

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

2024-01-29 12:21
「從大屋改住小屋」(downsizing)原本是許多美國民眾的退休規畫，但過去幾年裡，住在大房子的戰後嬰兒潮世代(Baby boomers)搬到小房子趨勢減緩。（Pexels）

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

2024-01-29 11:49
中國籍女教師、化學品攻擊受害者張丹英(Danying Zhang，音譯)。(截取自Hawaii News Now/美中人民友好協會)

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

2024-01-30 12:40
拍攝於去年10月的一段舊影片近日在社群網站引起熱議，畫面顯示前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)被反戰團體「粉紅代碼」(Code Pink)抗議者包圍時脫口說出「回去中國」。(截取自X@halalflow)

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

2024-01-31 09:04

超人氣

更多 >
中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失
英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明
泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻
英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照
24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎