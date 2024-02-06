波音737 MAX 又出包 延遲交機

波音737 MAX型客機的油料箱出現鑽孔錯誤的問題，可能延遲新機交貨，但現有客機不受影響，可以繼續飛。(美聯社)

波音公司表示，因為油料箱供應商「勢必銳航空系統公司」(Spirit AeroSystems)最近發現，一些供貨給波音737 MAX型噴射客機的油料箱，有鑽孔錯誤的毛病，弄得波音這家飛機廠施工陷入大混亂，可能延遲50架未交貨的該機型客機之交期。

華爾街 日報(WSJ)5日報導，勢必銳航空系統供應的油料箱鑽孔錯誤問題，實在是影響737 MAX型客機品質的最重要原因。

波音公司表示，這件事可能延緩最近該交貨的一些客機，至於現有的737型客機不受影響，可以繼續飛。

波音商用飛機執行長迪爾(Stan Deal)給員工備忘錄上表示，公司致力於每次交貨的客機都要完美，所以按唯一的行動方針，一定要做。波音表示，正在敲定重做的指示，預計接下來幾天可以估計出要花多久時間。

迪爾表示，勢必銳有位員工向他的經理報告說，有兩個孔可能沒完全按波音的要求來鑽。延期交貨可以讓公司檢查是否有任何問題，如有必要就修正。

勢必銳的發言人表示，公司知道這件事，正與波音密切溝通。去年，勢必銳在一些MAX客機的後壓力艙壁鑽錯洞，導致生產延誤。

類似勢必銳找出來的問題並非前所未聞。波音若努力查找生產過程，可能還會找出更多瑕疵。

阿拉斯加航空上個月發生艙門高空脫落事件，讓波音面臨規管單位更多檢查。那起事故也牽涉到勢必銳航空系統的油料箱，接下來該供應商又發生一堆問題，但並未導致飛航事故。

在艙門被吹走事件中，波音及航空界人士愈來愈相信，應該是波音員工生產飛機時，未能將必要的背後螺栓裝好，確保艙門安全。