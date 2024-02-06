城市生活費高？低收入者住郊區要多花數千元

鄉村地區幅員遼闊，沒車寸步難行，但是養一台車每年至少得多花8634元，甚至上萬元。(路透)

住在紐約、洛杉磯 這樣的大城市，或許生活成本嚇人，但事實證明，若是低收入 者，住城市還是比較好。

「新聞周刊」(Newsweek)報導，美國2023年通膨率平均為3.4%，人人都在設想方法，讓自己每一塊錢都能發揮最大效用。老生常談都說，都市生活費用高，吃住很貴，但理財專家表示，這種說法其實有誤。

洛杉磯市區的公車。理財專家指出，都會區公共運輸方便，低收入者反而可以節省一大筆交通費用。(美聯社)

藍洋全球財富公司(Blue Ocean Global Wealth)執行長瑪格莉塔‧鄭(Marguerita Cheng)表示，對於想省錢的人，住在郊區其實要多花好幾千元。單是交通只怕你就要為買車每年多花1萬2000元。即使是二手車，月付款至少500元，平均車險一年2634元。也就是說，你不想住城市，一年就得額外支出8634元。

若是住公寓還要繳停車費，一年得再多花大約3600元；這對低收入者來說，住在城裡好處真的比較多。

瑪格莉塔‧鄭建議，別搬離城市太遠，因為最後只會花更多錢，還犧牲生活品質。

對低收入者來說，住都市還有其他好處。抖音(TikTok)帳號@Footwashingchrist在一則影片點閱率已超過66萬次的影片中表示，自己收入微薄，但住在洛杉磯還是有許多值得感激之處。

這位內容創作者說2010年左右，自己當時才20歲出頭，一年只賺1萬3000元，雖說收入低，但因為住城裡，反而容易生活；自己成長的加州鄉村，當地居民年收入約3萬5000元，雖然比他高2萬元，卻幾乎不能過活。

@Footwashingchrist表示，都市裡租屋有更多機會，他住在6呎乘7呎的狹窄小閣樓裡，長度夠躺下來，兩手一伸可摸到牆壁，月租只要200元；故鄉的人要花三倍租金才租得到公寓。

交通是另一大問題。小鎮幅員遼闊，沒車寸步難行，但在洛杉磯，@Footwashingchrist用步行就能來往於兩個不同打工地點，因為彼此就在隔壁。

除了更多公共運輸，他表示，如果你符合資格，要取得社會安全項目如政府電子付款(EBT)及醫療保險 也比較容易。