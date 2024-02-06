我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

川普拒甩海理 向拜登下戰帖「現在、立刻、馬上辯論」

城市生活費高？低收入者住郊區要多花數千元

編譯潘勛／綜合報導
鄉村地區幅員遼闊，沒車寸步難行，但是養一台車每年至少得多花8634元，甚至上萬元。(路透)
鄉村地區幅員遼闊，沒車寸步難行，但是養一台車每年至少得多花8634元，甚至上萬元。(路透)

住在紐約、洛杉磯這樣的大城市，或許生活成本嚇人，但事實證明，若是低收入者，住城市還是比較好。

「新聞周刊」(Newsweek)報導，美國2023年通膨率平均為3.4%，人人都在設想方法，讓自己每一塊錢都能發揮最大效用。老生常談都說，都市生活費用高，吃住很貴，但理財專家表示，這種說法其實有誤。

洛杉磯市區的公車。理財專家指出，都會區公共運輸方便，低收入者反而可以節省一大筆交...
洛杉磯市區的公車。理財專家指出，都會區公共運輸方便，低收入者反而可以節省一大筆交通費用。(美聯社)

藍洋全球財富公司(Blue Ocean Global Wealth)執行長瑪格莉塔‧鄭(Marguerita Cheng)表示，對於想省錢的人，住在郊區其實要多花好幾千元。單是交通只怕你就要為買車每年多花1萬2000元。即使是二手車，月付款至少500元，平均車險一年2634元。也就是說，你不想住城市，一年就得額外支出8634元。

若是住公寓還要繳停車費，一年得再多花大約3600元；這對低收入者來說，住在城裡好處真的比較多。

瑪格莉塔‧鄭建議，別搬離城市太遠，因為最後只會花更多錢，還犧牲生活品質。

對低收入者來說，住都市還有其他好處。抖音(TikTok)帳號@Footwashingchrist在一則影片點閱率已超過66萬次的影片中表示，自己收入微薄，但住在洛杉磯還是有許多值得感激之處。

這位內容創作者說2010年左右，自己當時才20歲出頭，一年只賺1萬3000元，雖說收入低，但因為住城裡，反而容易生活；自己成長的加州鄉村，當地居民年收入約3萬5000元，雖然比他高2萬元，卻幾乎不能過活。

@Footwashingchrist表示，都市裡租屋有更多機會，他住在6呎乘7呎的狹窄小閣樓裡，長度夠躺下來，兩手一伸可摸到牆壁，月租只要200元；故鄉的人要花三倍租金才租得到公寓。

交通是另一大問題。小鎮幅員遼闊，沒車寸步難行，但在洛杉磯，@Footwashingchrist用步行就能來往於兩個不同打工地點，因為彼此就在隔壁。

除了更多公共運輸，他表示，如果你符合資格，要取得社會安全項目如政府電子付款(EBT)及醫療保險也比較容易。

理財顧問渥克(Paul Walker)表示，居住在城市雖然房租貴得多，但不必買車，可以找到果菜便宜的市場，工作機會也多得多。還有很多教育機會，可以學到職業技能而脫貧。

洛杉磯市中心。(路透)
洛杉磯市中心。(路透)

低收入 洛杉磯 醫療保險

上一則

加州「大氣河」 8縣進入緊急狀態 強降雨將持續至6日

下一則

遷居5平價州 有福利還有補貼 房價平實有利於遠距工作者

延伸閱讀

洛杉磯將舉辦八場世足賽

洛杉磯將舉辦八場世足賽
南加暴雨進入緊急狀態 華人區道路積水嚴重

南加暴雨進入緊急狀態 華人區道路積水嚴重
風暴持續 洛杉磯河、南部沿海 恐驟發洪水

風暴持續 洛杉磯河、南部沿海 恐驟發洪水
加州1周連續2風暴來襲 風雨交加逾32萬戶停電

加州1周連續2風暴來襲 風雨交加逾32萬戶停電

熱門新聞

賓州男子賈斯汀．莫恩據稱上網發布父親麥可斷頭的影片，已遭警方逮捕。（照片翻攝：Goldsport.vn）

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

2024-01-31 05:42
圖為佛州迪士尼樂園。(路透)

他持「46年前門票」進了迪士尼 網友傻眼：漲太多

2024-01-30 12:29
德州奧斯丁(Austin)推出「保證基本收入」(guaranteed basic income)實驗計畫，一年期間為低收入家庭每戶無條件發放1000元，試辦結果調查統計出爐。(Pexels）

低收入戶每月無條件發千元 這城市實驗一年結果揭曉

2024-01-29 12:21
「從大屋改住小屋」(downsizing)原本是許多美國民眾的退休規畫，但過去幾年裡，住在大房子的戰後嬰兒潮世代(Baby boomers)搬到小房子趨勢減緩。（Pexels）

戰後嬰兒潮世代不再「從大屋改住小屋」 有這三大理由

2024-01-29 11:49
中國籍女教師、化學品攻擊受害者張丹英(Danying Zhang，音譯)。(截取自Hawaii News Now/美中人民友好協會)

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

2024-01-30 12:40
拍攝於去年10月的一段舊影片近日在社群網站引起熱議，畫面顯示前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)被反戰團體「粉紅代碼」(Code Pink)抗議者包圍時脫口說出「回去中國」。(截取自X@halalflow)

裴洛西要抗議者「回去中國」 舊片在社群網站引熱議

2024-01-31 09:04

超人氣

更多 >
中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失
英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明
泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻
英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照
24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎