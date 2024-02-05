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拜登政府癌症死亡減半計畫 太空總署擔負重責

編譯俞仲慈／綜合4日電
拜登總統提出癌症登月(cancer moonshot)計畫，制定25年內降低癌症一半死亡率的目標。(美聯社)
拜登總統提出癌症登月(cancer moonshot)計畫，制定25年內降低癌症一半死亡率的目標。(美聯社)

政治新聞網站Politico報導，針對拜登政府提出降低癌症死亡率的政策，國家航空暨太空總署(NASA)將負起重要角色，計畫在距離地球250哩的國際太空站，進行微重力實驗，加速研發抗癌藥物的研發。

拜登總統提出癌症登月(cancer moonshot)計畫，制定25年內降低癌症一半死亡率的目標，寄望在國際太空站上，擴大抗癌藥物實驗， 因為細胞無重力情況下，細胞加速老化，也會加快研發進程，已有多家藥廠有意參與。

NASA署長尼爾森(Bill Nelson)以癌症免疫療法藥物「可瑞達」(Keytruda)為例，說明太空癌症實驗的重要性：「當你看到同一種蛋白質晶體在兩種不同的環境中生長時，一種是在重力下，另一種在微重力下，你會感到震驚。」

負責「可瑞達」太空實驗的生化專家賴克特(Paul Reichert)表示，在低重力情況下，蛋白質晶體會保持懸浮狀態，因此分子移動緩慢會形成更大、更均勻，而且缺陷更少：「如果想要製作巧克力，巧克力只能在45度結晶，那麼就會得到一塊非常漂亮的巧克力棒，或者以我們的實驗為例，會得到一塊晶體。」

國際太空站國家實驗室(ISSNL)首席科學官羅伯茲(Michael Roberts)表示：「如果默克藥廠能夠提高一線抗癌藥物的安全性和有效性，可以挽救更多生命。」

除了藥物研發，太空站計畫科學家梅根·艾佛瑞特(Meghan Everett)認為太空實驗有助於防癌研究：「因為地球實驗室看到的一切，都會在太空加速完成，讓我們有機會研究癌前病變，以便在癌症真正形成前，提前辨識癌症。」

不過國際太空站預定2030年關閉，加上2024年NASA預算272億元，可能會被國會刪減為250億至254億元，不利於太空癌症實驗計畫，但尼爾森強調：「我們最後會依科學研究做出適當分配，而且我不認為會刪減預算，尤其是癌症方面。」

儘管太空研究已經有數十年之久，但實驗機會卻極為有限，因此賴克特相當看好未來發展：「我認為我們正處於微重力研究起步階段，而且潛力無限。」

太空 癌症 NASA

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