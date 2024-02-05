農業部推出夏季電子福利金 連3月每月40元助弱勢童

緬因州一家商店內的告示，以電子福利轉帳卡支付還可獲得額外優惠。(美聯社)

農業部 日前宣布推出「夏季電子福利 轉帳卡」(Summer EBT) 新福利，大幅增加「營養補充援助計畫」(SNAP，又稱糧食券)受益家庭兒童的夏季食品福利；合格家庭每名兒童今夏每月將收到40元，合計120元夏季福利金。

農業部說，全美共有35州、華盛頓特區、所有五個領地和四個部落，將加入新福利行列；可望幫助約2100萬名兒童在夏季獲得充足營養，落實解決弱勢家庭糧食匱乏和貧困問題。

夏季EBT福利金將存入電子福利轉帳卡，該卡可在多數商店使用。SNAP家庭可取得的福利金並未訂出上限。目前領取SNAP福利的家庭以及參加全國學校午餐計畫且有資格獲得免費或減價學校餐的學齡兒童，都有資格參加該計畫。

農業部長維賽克(Tom Vilsack)聲明表示，「夏季食品福利將讓全國數千萬兒童獲得成長茁壯所需的營養。我們正共同努力縮小夏季飢餓差距，確保兒童全年獲得營養健康。」副部長斯莫爾(Xochitl Torres Small)說：「夏季EBT在滿足全國兒童和家庭全年需求方面邁出大步。」

今年暫不參加聯邦夏季EBT福利計畫的州包括：阿拉巴馬、阿拉斯加、佛羅里達、喬治亞、愛達荷、愛阿華、路易斯安納、密西西比、內布拉斯加、奧克拉荷馬、南卡羅來納、南達科他、德州、佛蒙特和懷俄明州。

農業部不排除今年未參與的州可以在未來幾年加入。愛阿華、內布拉斯加和奧克拉荷馬等州都有自己的計畫來協助低收入 家庭支付食物費用。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)則向媒體批評選擇不加入該計畫的州「非常可恥」；她表示，「我們是在確保低收入家庭兒童獲得夏季午餐。之前的疫情讓我們明白糧食不安全有多可怕，我們必須照顧好我們的孩子。」