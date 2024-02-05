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聯邦法官斥川普把暴亂分子說成英雄 對國家構成嚴重威脅

編譯潘勛／綜合4日電
審理國會暴亂案的華府聯邦地區蘭伯特說，前總統川普及其盟友把國會暴亂事件的被告，描繪為「政治犯」、「政治俘虜」的說辭，「預告國家正面臨進一步的危險」。(美聯社)
審理國會暴亂案的華府聯邦地區蘭伯特說，前總統川普及其盟友把國會暴亂事件的被告，描繪為「政治犯」、「政治俘虜」的說辭，「預告國家正面臨進一步的危險」。(美聯社)

華府聯邦地區法官蘭伯斯(Royce Lamberth)最近判處一名北卡羅來納州參與國會暴亂案男子有罪時，在判決書中嚴重警告，把暴亂分子描述為「英雄」，已對國家造成嚴重威脅；此外他譴責，法院因暴亂分子違法入侵國會而懲罰他們，有人竟試圖斲傷法院的正當性，他期期以為不可。

美聯社4日報導，蘭伯特為雷根總統任命的聯邦法官；前總統川普及其盟友把國會暴亂事件的被告，描繪為「政治犯」、「政治俘虜」。蘭伯特表示，自己擔任法官37年，不記得有任何時期，這種毫無理由而把犯罪說成正當行為的邪說，竟然蔚為主流；他害怕「這類傷害極大又蓄意誤導的說詞，預告國家正面臨進一步的危險」。

川普大談自己若返回白宮，可能特赦暴亂分子。審理1200多起刑案的華府聯邦地區法官則在庭上駁斥，指出不能扭曲曾透過電視直播的國會暴亂案。愈來愈多被告顯然採納川普散播的言論，在庭上拒不認罪，還複述川普對2020年選舉的不實說法，自詡為愛國人士。

最近一次庭審中，極右派組織「驕傲男孩」(Proud Boys)成員布魯(Marc Bru)頻頻打岔、侮辱蘭伯斯法官，法官最後判處布魯六年有期徒刑。布魯揚言，就算法官判他坐牢100年，他對自己的行為依然不反悔。

至少另兩名暴亂分子在庭上聆聽自己判決時大喊「川普勝選」；有些因暴亂案被定罪的人，把希望寄託在川普11月贏得選舉。

賓州女子瑞秋·瑪麗·鮑威爾(Rachel Marie Powell)因國會暴亂案而被處刑近五年，她對有線電視新聞網(CNN)表示，2024年總統選舉對她「攸關生死」；她相信若川普當選，自己就能出獄。

有人捐款給國會暴亂案的被告，顯見川普等人的說詞獲得迴響，但法官並不同情。歷屆總統，無論黨籍，所任命的法官都把國會暴亂案，視為對民主的公然侮辱，多次訓斥被告毫無悔意還自稱被害人。

聯邦地區法院法官梅塔(Amit Mehta)判決國會暴亂案中襲警犯人舒瓦茲(Peter Schwartz)有期徒刑14年時，斥責犯人散播謊言；他對舒瓦茲說，「你不是政治犯」，不是對抗不公不義的人，而是恣意妄為、想予取予求的人。

川普 華府 北卡羅來納州

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