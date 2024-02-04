猶他州新法 規範跨性別者使用洗手間

猶他州 共和黨籍州長考克斯(Spencer Cox)日前簽署一項新法，要求人們在公立學校和公立建築中須使用符合出生證明性別的洗手間和更衣室，成為最新一個規範跨性別 者使用洗手間的州。

紐約時報報導，根據這項立法，跨性別者可以藉由證明自己做過性別肯定(gender-affirming)手術且已更改出生證明上的性別來為自身辯護，反對者則指出，並非所有州都允許更改出生證明，而且許多跨性別者並不想做手術。

新法還要求學校為跨性別學生和其他可能不願意使用公共洗手間的人制定「隱私計畫」，例如允許他們使用教職員洗手間，部分反對者則表示這樣做可能「隔絕」跨性別兒童。

考克斯在聲明中表示：「我們希望公共設施對大家來說是安全且方便的，這項法案增加對所有人的隱私保護。」

全國至少還有其他10州已經通過法律，試圖規範跨性別者可以使用的洗手間，包括阿拉巴馬、阿肯色、佛羅里達、愛達荷、愛阿華、堪薩斯、肯塔基、北達科他、奧克拉荷馬、田納西州；九個州立法規範跨性別學生在學校可使用的洗手間；西維吉尼亞州 議會今年正在考慮針對學生的跨性別洗手間法案。

猶他州的法案要求所有新的政府建築必須設置單人洗手間，並要求該州考慮增加更多洗手間，增加現有政府建築的隱私保護，但法案未提供資金給這類升級工程。

法案發起人、共和黨州眾議員凱拉·伯克蘭(Kera Birkeland)表示，她試圖將一名裸體男子與一名8歲女孩共同待在洗手間的行為規範為非法，這一案例發生在鹽湖郡的一個公共設施，而官員表示他們無能為力，因為該男子表示自己是一名跨性別者。

反對者稱，立法應該針對的是這類行為，而不是跨性別居民和旅客。