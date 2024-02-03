傳奇女飛行員艾爾哈特座機 現蹤太平洋海底？

1928年6月26日艾爾哈特成為史上首位單獨飛越大西洋的女性，降落在英國南安普頓。(美聯社)

傳奇飛行員愛蜜莉亞·艾爾哈特(Amelia Earhart)是世界航空史上舉足輕重的人物，不僅是第一位獨自飛越大西洋的女性飛行員，同時致力推動女性在飛行領域的能見度和地位。1937年艾爾哈特嘗試成為首位環球飛行的女性時，卻在太平洋上空消失蹤影，至今仍未找到任何關於飛機或屍體的蛛絲馬跡。

「深海願景」(Deep Sea Vision)海洋勘探公司最近宣布在太平洋海底捕捉到可能是艾爾哈特座機的聲納影像，令航空史學界又燃起了希望。

據全國公共廣播電台(NPR)報導，深海願景的16人探勘團隊去年9月至12月間，利用一艘高科技無人潛艇掃描了澳洲和夏威夷 間超過5200平方哩的海底。當時探勘團隊並未注意到任何特殊跡象，但回到南卡 州公司總部後，重新檢視聲納影像，發現在1萬6000呎深的海底有個類似飛機輪廓的黃色顆粒影像。

深海願景海洋勘探公司在太平洋1萬6000呎海底捕捉到的聲納影像，推測可能就是艾爾哈特失蹤的座機。(美聯社)

深海願景創辦人羅密歐(Tony Romeo)表示，「最終我們發現了一個我們強烈認為是愛蜜莉亞飛機的目標影像。」

1937年6月1日，艾爾哈特與她的領航員努南(Fred Noonan)駕駛一架洛克希德Lockheed Electra 10-E型雙引擎飛機，從邁阿密出發，經過南美洲、非州、印度和東南亞，飛行了將近2萬2000哩，於6月29日抵達巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea)萊城(Lae)補給，至此已完成大約四分之三的路程，接下來僅需橫越太平洋、回到邁阿密便能完成環球創舉。

從萊城出發後，兩人接下來原本應該在赤道北部、距離夏威夷約2000哩的一個珊瑚礁小島豪蘭島(Howland Island)停留加油，卻始終沒有抵達，並從此音訊全無。

1937年艾爾哈特與洛克希德Electra 10-E型雙引擎飛機展開環球飛行壯舉前，在邁阿密機場拍下宣傳照。(美聯社)

由於近百年來無數次的搜索和遠征都沒人發現艾爾哈特與努南的下落，各種猜測理論紛紛出籠，例如她和努南迫降在某島嶼上餓死、或是飛機墜毀後兩人被當地日軍俘虜。不過最普遍的說法是：兩人在太平洋上空迷航，飛機油料耗盡，連人帶機墜入海中。

如今羅密歐團隊發現的影像，為上述說法提供了一項頗為有力的佐證。

深海願景團隊目前正籌備重回現場，潛入1萬6000呎深的海底拍攝目標物照片。如果目視影像確定Electra 10-E的殘骸，則再設法將其打撈出水面。

羅密歐本人也是名業餘飛行員，原本在南卡州經營房地產 生意，頗有成績。羅密歐來自飛行世家，父親是泛美航空機師，兄長為美國空軍飛行員，而他本人則為艾爾哈特的冒險事蹟著迷不已。於是賣掉了房地產事業，斥資900萬元購買了可以深入水下2萬呎的Hugin 6000型無人潛體，創立深海願景，要解開「航空界最偉大的未解之謎」。