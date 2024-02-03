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警示燈字太小 特斯拉召回220萬輛車

編譯周芳苑／綜合2日電
國家公路交通安全管理局針對33萬4000輛特斯拉汽車的轉向問題所進行的調查，已升高為工程分析，而且未來可能衍生另一次大規模召回。(美聯社)
國家公路交通安全管理局針對33萬4000輛特斯拉汽車的轉向問題所進行的調查，已升高為工程分析，而且未來可能衍生另一次大規模召回。(美聯社)

國家公路交通安全管理局(NHTSA)2日表示，電動車製造商特斯拉(Tesla)正召回約220萬輛汽車，因為這些車輛警示燈面板上字體太小，不符合安全標準。

NHTSA在通知中說，警示燈面板字體太小導致駕駛人難以辨讀重要安全訊息、連帶增加碰撞風險。

特拉斯近來數度召回有問題車輛，如今又添一例。

特斯拉還面臨另一挑戰；NHTSA表示，對於可能影響33萬4000輛特斯拉汽車的轉向問題，其調查層級已升高為工程分析。

NFTSA去年7月針對2023年Model Y、Model 3車輛轉向失控的2000多起投訴展開調查。特斯拉車主投訴，他們無法轉動方向盤、或者須格外用力，每次碰到問題都看到「轉向輔助減少」的警告訊息。

有些駕駛表示，在情況發生前或發生後不久，車子轉向系統就開始感覺卡卡的；50多輛車因這個問題而在車道、停車場、路邊和十字路口等地方拋錨而必須被拖吊。

特斯拉正提供軟體更新，免費解決方向盤問題。受影響車型包括2012年至2023年的Model S、2016年至2024年的Model X、2017年至2023年的Model 3、2019年至2024年的Model Y以及2024年的Cybertruck車款。

就在聯邦官員聲稱特斯拉在保障駕駛人使用轉向、加速系統及自動煞車時保持注意力方面做得不夠之後，特斯拉去年12月召回200餘萬輛汽車，幾乎涵蓋2012年以來在美生產的所有車款，包括受歡迎的Model Y休旅車，

今年1月，北京政府宣布特斯拉將召回在中國銷售的近160萬輛電動車，以調整輔助駕駛系統。在全球電動車領域中，特斯拉是目前唯一足可與中國製造商競爭的西方車廠。

路透去年12月報導，數萬名特斯拉客戶投訴懸吊或轉向零件故障；特斯拉多年來一直追蹤這些問題，卻仍將責任推給駕駛。

特斯拉因為車輛警示燈面板上字體太小，不符合安全標準，而召回約220萬輛汽車。(路...
特斯拉因為車輛警示燈面板上字體太小，不符合安全標準，而召回約220萬輛汽車。(路透)

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