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主流媒體再裁員 華爾街日報華府分社縮編

記者顏伶如／綜合報導
華爾街日報員工透露，華府分社員工1日上午9時左右得知裁員消息，數小時之後接到正式通知。圖為報攤販售的華爾街日報。(路透)
華爾街日報員工透露，華府分社員工1日上午9時左右得知裁員消息，數小時之後接到正式通知。圖為報攤販售的華爾街日報。(路透)

主流媒體進入2024年之後持續裁員潮，華爾街日報(Wall Street Journal)華府分社1日起縮編，裁撤大約20名員工，美中關係新聞小組解散，經濟記者則改調紐約。

華爾街日報華府分社人力重整之後，原本主跑經濟的記者將納入紐約分社商業新聞團隊，美中關係新聞小組停止運作。

就在華爾街日報裁員前一天，去年才剛斥資5000萬元資金創立的新聞網站Messenger突然關閉，大約300名員工丟掉飯碗。

華爾街日報總編輯艾瑪‧塔克(Emma Tucker)在電郵中告知員工，未來華府分社將把重點放在政治、政策、國防、法律、情報及國家安全；遭到裁撤的員工可以申請轉任新推出的職缺，取代原本的採訪工作。

塔克在信中寫道：「重要的是，我們在華府要有正確的架構，在選舉年以及將來為讀者提供值得信賴、具有宏觀思維的報導。

2022年12月，華爾街日報宣布任命塔克為報社成立以來首位女性總編輯。塔克原本在媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)旗下媒體倫敦「周日泰晤士報」(The Sunday Times)擔任編輯。

塔克進入華爾街日報之後便積極尋求調整報導方向，曾檢討報導內容「僵硬而且缺乏吸引力」，並說報社編輯制度疊床架屋，令人憂心。

2023年秋季，塔克接受紐約時報專訪時便透露可能準備裁員，並表示閱聽人策略(audience strategy)、數位敘事(digital storytelling)領域將有招攬計畫。

華爾街日報員工透露，華府分社員工1日上午9時左右得知裁員消息，數小時之後接到正式命令。

華爾街 華府 裁員

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