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民主黨警告選民 別在南卡支持海理

編譯陳韻涵／綜合2日電
由於民主黨初選選情波瀾不興，南卡羅來納州部分選民打算初選時以獨立選民身分投給前任駐聯合國大使海理；民主黨團提醒支持者，千萬別這麼做，以免引發反效果。(美聯社)
由於民主黨初選選情波瀾不興，南卡羅來納州部分選民打算初選時以獨立選民身分投給前任駐聯合國大使海理；民主黨團提醒支持者，千萬別這麼做，以免引發反效果。(美聯社)

由於民主黨初選選情波瀾不興，南卡羅來納州部分選民打算初選時以獨立選民身分投給前任駐聯合國大使海理(Nikki Haley)；民主黨團提醒選民，千萬別這麼做，以免引發反效果。

南卡民主黨初選3日登場，該黨希望展現對拜登選情的助力，同時提醒選民，海理並非許多人所認為的溫和派共和黨人。

近幾周，民主黨領袖將矛頭對準海理，形容她是「讓美國再度偉大(MAGA)運動之母」，且在她兩度擔任南卡州長期間，推動多項極保守派政策。

民主黨團呼籲，思忖跳過3日民主黨初選而在三周後參加共和黨初選的選民：別這麼做。

公開出櫃的南卡民主黨首位非二元性別副主席康頓(Colleen Condon)在一場晚宴上表示，「我必需跟她(海理)打官司才能結婚，拜託，別讓你的親朋好友在共和黨初選投票。」

海理在愛阿華州和新罕布夏州兩場競爭激烈的共和黨初選中，獲得民主黨與無黨派人士強烈支持；海理如今是最後一位仍繼續與前總統川普對抗的共和黨人，但她目前的戰績是二連敗。

即便是在海理的故鄉南卡羅來納州，當地的共和黨選民也較青睞川普。若要贏得南卡初選，海理必須拉攏共和黨以外的選民支持。

紐約時報報導，尚無明確跡象顯示多數民主黨選民轉向支持海理陣營；而考慮在共和黨2月24日初選中支持海理的選民表示，會有如此想法，是因為民主黨的初選太平淡無味了。

拜登總統的對手是勵志書籍暢銷作家瑪麗安·威廉森(Marianne Williamson)和明尼蘇達州民主黨聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)，這兩個人在南卡州幾乎無足輕重。

另有選民表示，投給海理可能有助縮小她和川普之間的民調差距。

73歲退休人士山謬斯(Bill Samuels)表示，他與妻子都是民主黨選民，但此次考慮在共和黨初選中登記為獨立選民並投給海理。山謬斯說，「我想表達的是，拜登要跟誰競選？」

民主黨選民柯菲(Jon Coffey)認同山謬斯，覺得投給對方陣營「是個好策略」，但也表示「要小心，以免發生反效果。」

民主黨 共和黨 南卡羅來納州

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