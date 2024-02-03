喬州起訴川普案檢察官 坦承地下情

喬州富爾頓郡檢察官威利斯(左)在提交給法院的文件中坦承，她與應聘加入調查團隊的特別檢察官韋德(右)有「私人關係」，但表示兩人之間的關係並不足成為導致喪失起訴川普的資格。(路透)

主導調查川普 干預2020年喬治亞州 選舉結果的喬州 富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)在2日提交的法院文件中坦承，她與應聘加入調查團隊的特別檢察官韋德(Nathan Wade)有「私人關係」(personal relationship)。但她表示，兩人之間的關係並不足成為導致喪失起訴資格的理由。

威利斯緋聞浮上檯面將近四周以來，男女主角首度公開回應地下情傳聞。

威利斯2021年11月聘請韋德加入團隊，協助調查川普涉嫌推翻喬州選舉結果。2023年8月，包括川普與另外18名被告遭威利斯起訴，罪名包括違反喬州「勒索及貪污組織犯罪法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，又稱「反黑連坐法」)、教唆公職人員違背公務員誓詞等。川普則辯稱無罪。

身為被告之一的羅曼(Michael Roman)上個月以威利斯與韋德有地下情，且威利斯又以65萬元酬勞雇用韋德加入調查團隊為由，透過委任律師向喬州法院聲請動議，要求撤銷起訴罪名並且撤銷威利斯的起訴資格。

韋德在簽署宣誓書(affidavits)中指出，與威利斯之間除了有專業往來與友誼之外，2022年開始發展私人關係，但兩人不曾同居，並未共同持有金融帳戶，也沒有分擔家用開銷。

對於羅曼指控威利斯與韋德的戀情關係已構成利益衝突，韋德在宣誓書中表示，受聘加入調查團隊獲得的薪資並沒有與威利斯分享。

韋德指出，自己跟威利斯都是「財務獨立的專業人士」，各種花費或私人旅遊大多平均分擔。

他同時表示：「對於干預2020年選舉案件或任何被告的定罪，對我來說都毫無金錢利益。」

富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)排定2月15日召開聽審處理羅曼動議。羅曼委任律師莫爾徹特(Ashleigh Merchant)打算傳喚包括威利斯、韋德在內十多人出庭作證。