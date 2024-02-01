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彈劾國安部長 眾院最快下周投票

編譯徐薏茹／綜合31日電
眾院國土安全委員會以18票對15票通過決議，指控國土安全部長梅奧卡斯拒絕維護法律，未能阻止移民湧入美墨邊境，破壞公眾對政府的信任。此項決議為眾院的彈劾表決奠定基礎，最快下周就會投票。(路透)
眾院國土安全委員會以18票對15票通過決議，指控國土安全部長梅奧卡斯拒絕維護法律，未能阻止移民湧入美墨邊境，破壞公眾對政府的信任。此項決議為眾院的彈劾表決奠定基礎，最快下周就會投票。(路透)

共和黨控制的國會眾院國土安全委員會(House Homeland Security Committee)，31日批准針對國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)在處理西南邊境問題上的兩項彈劾提案。國土安全委員會以18票對15票通過一項決議，指控梅奧卡斯拒絕維護法律，未能阻止無證移民湧入美墨邊境，破壞公眾對政府的信任。

此項決議為眾院全院的彈劾表決奠定基礎，最快下周就會表決。兩黨在移民問題上的政治鬥爭，將進一步加劇，並隨著總統選戰升溫而蔓延開來。

共和黨未提出證據證明梅奧卡斯犯罪或有貪腐行為，而是指稱他執行的拜登政府邊境政策牴觸法律；包括著名保守派人士在內的法律學者認為，這一行動是對憲法彈劾權的曲解，民主黨堅決反對。

若彈劾成功，梅奧卡斯將成為美國史上第二名被眾院控告的內閣部長，也是近150年來第一人。

這項彈劾在民主黨控制的聯邦參院幾乎註定會失敗，參院需要三分之二的多數票才能將梅奧卡斯定罪並罷免，但這些指控將迫使在選舉年舉行審判，在今年引發激烈的政治辯論，聚焦於如何處理激增的移民潮，以及移民危機應該歸咎於誰。

國土安全委員會30日進行一整天的會議，一直延續到31日凌晨，從中可看出這場鬥爭的激烈程度，共和黨陳述反對梅奧卡斯的理由，民主黨則動用一切可用的工具阻止彈劾或修改指控，但在一系列黨派投票中屢屢失敗。

共和黨聲稱拜登政府的政策，尤其是梅奧卡斯的決策，吸引大量移民進入美國，並接收可能對國家安全造成危險的人。

眾院國土安全委員會共和黨籍主席格林(Mark Green)在30日的會議上表示：「梅奧卡斯將個人的政治偏好置於遵從法律之上」，並說梅奧卡斯的邊境政策結果是「災難性的，危及所有美國人的生命和生計」。

民主黨則反駁，拜登政府已盡所能處理創紀錄的移民潮，而國會願意投入處理這些挑戰的資源卻十分有限。

國土安全部長梅奧卡斯可能成為美國史上第二位被眾院控告的內閣部長。(美聯社)
國土安全部長梅奧卡斯可能成為美國史上第二位被眾院控告的內閣部長。(美聯社)

彈劾 移民 共和黨

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