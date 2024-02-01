彈劾國安部長 眾院最快下周投票
共和黨控制的國會眾院國土安全委員會(House Homeland Security Committee)，31日批准針對國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)在處理西南邊境問題上的兩項彈劾提案。國土安全委員會以18票對15票通過一項決議，指控梅奧卡斯拒絕維護法律，未能阻止無證移民湧入美墨邊境，破壞公眾對政府的信任。
此項決議為眾院全院的彈劾表決奠定基礎，最快下周就會表決。兩黨在移民問題上的政治鬥爭，將進一步加劇，並隨著總統選戰升溫而蔓延開來。
共和黨未提出證據證明梅奧卡斯犯罪或有貪腐行為，而是指稱他執行的拜登政府邊境政策牴觸法律；包括著名保守派人士在內的法律學者認為，這一行動是對憲法彈劾權的曲解，民主黨堅決反對。
若彈劾成功，梅奧卡斯將成為美國史上第二名被眾院控告的內閣部長，也是近150年來第一人。
這項彈劾在民主黨控制的聯邦參院幾乎註定會失敗，參院需要三分之二的多數票才能將梅奧卡斯定罪並罷免，但這些指控將迫使在選舉年舉行審判，在今年引發激烈的政治辯論，聚焦於如何處理激增的移民潮，以及移民危機應該歸咎於誰。
國土安全委員會30日進行一整天的會議，一直延續到31日凌晨，從中可看出這場鬥爭的激烈程度，共和黨陳述反對梅奧卡斯的理由，民主黨則動用一切可用的工具阻止彈劾或修改指控，但在一系列黨派投票中屢屢失敗。
共和黨聲稱拜登政府的政策，尤其是梅奧卡斯的決策，吸引大量移民進入美國，並接收可能對國家安全造成危險的人。
眾院國土安全委員會共和黨籍主席格林(Mark Green)在30日的會議上表示：「梅奧卡斯將個人的政治偏好置於遵從法律之上」，並說梅奧卡斯的邊境政策結果是「災難性的，危及所有美國人的生命和生計」。
民主黨則反駁，拜登政府已盡所能處理創紀錄的移民潮，而國會願意投入處理這些挑戰的資源卻十分有限。
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