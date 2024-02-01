前白宮幕僚長波德斯塔 任氣候特使

白宮官員31日向「華盛頓郵報」證實，現任美國氣候特使柯瑞今春卸任後，拜登總統將指派白宮清潔能源顧問和資深民主黨策士波德斯塔接任。(美聯社)

白宮 官員31日向「華盛頓郵報」(The Washington Post)證實，現任美國氣候特使柯瑞 (John Kerry)今春卸任後，拜登 總統將指派波德斯塔(John D. Podesta)接任。

波德斯塔曾任白宮幕僚長，目前是清潔能源顧問和資深民主黨策士，他的新頭銜則將是總統國際氣候政策高級顧問，並繼續留任白宮，而非轉到國務院擔任新職。氣候特使是拜登為柯瑞量身創立的職位，編制隸屬國務院，但實際向總統負責。

波德斯塔目前負責監督拜登「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)的執行；該法投入數十億元經費用以加速美國風能、太陽能和其他清潔能源的轉型；波德斯塔也在前總統歐巴馬任內擔任顧問，並在促成2015年巴黎氣候協議方面發揮關鍵作用，同時在擔任前總統柯林頓白宮幕僚長期間，協助指導環境政策。

波德斯塔接任氣候特使一職，剛好處在拜登氣候議程和全球努力減緩地球危險暖化的關鍵時刻；拜登正努力要在他本屆任期結束前，敲定強有力的環境法規，同時前總統川普則在選戰中承諾，要取消許多環境法規。因此，2024年總統大選結果，可能將會影響美國這個全球最大溫室氣體排放國，於今年秋天在亞塞拜然(Azerbaijan)舉行的下一屆聯合國氣候變遷上的信譽。

波德斯塔31日接受華盛頓郵報採訪時表示：「國務卿柯瑞讓美國重回全球氣候問題領導地位；我們會確切保住他努力建立起的勢頭。」

相較於飛遍全球去說服其他國家遏制污染的柯瑞，波德斯塔計畫聚焦於國內乾淨能源佈署，因此他國外出差的頻率將遠低於柯瑞；即便如此，身為美國最高階氣候外交官，波德斯塔肯定會被賦予和柯瑞同樣的責任，出面平息衝突，並與歐盟和中國等盟友和主要大國保持聯繫。

監督「降低通膨法」無疑也需要波德斯塔全心全力的關注；波德斯塔表示，他有信心平衡國內責任與新的國際事務，並強調他在白宮的團隊，將會協助他在美國各地推廣乾淨能源的工作。