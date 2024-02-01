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市值60億23andMe 公司股票恐下市

記者顏伶如／綜合報導
基因檢測公司「23與我」曾大出鋒頭，如今面臨下市命運。(路透)
基因檢測公司「23與我」曾大出鋒頭，如今面臨下市命運。(路透)

華爾街日報」31日報導，基因檢測公司「23與我」(23andMe)五年前堪稱大出鋒頭的新創公司，市值上看60億元，如今股價跌到僅約0.74元，面臨下市命運；「23與我」其實從來不曾賺錢，燒錢速度卻相當驚人，2025年之前資金恐將耗盡。報導分析，「23與我」創業理念存在兩大基本挑戰：消費者只需要使用一次檢測而已，極少消費者從檢測結果獲得對人生帶來重大改變的健康訊息。

「23與我」曾是初創市場當紅炸子雞，被電視脫口秀天后歐普拉(Oprah Winfrey)列入「最喜愛商品」名單。2021年股票公開上市時，「23與我」市值一度衝破60億元，富比世雜誌(Forbes)將執行長沃潔斯基(Anne Wojcicki)封為「白手起家的億萬富翁新鮮人」。

然而，沃潔斯基十億元計的財富現已消失，「23與我」市值與尖峰時期相比貶值98%，股票恐在那斯達克(Nasdaq)交易所下市。沃潔斯基去年三度裁員，共計裁撤25%員工，對於公司經營仍未放棄，尋求轉型為多元化醫療企業，今後除了研發新藥，還打算提供醫療服務、銷售健康報告訂閱產品。

華爾街日報報導，50歲的沃潔斯基必須證明調整路線後的經營方針確實經得起考驗，她為公司募得14億元資金，但其中80%已用完。

報導指出，沃潔斯基最具野心的押注是利用「23與我」消費者同意做為研究使用的1000萬筆基因數據樣本研發新藥，然而新藥研發耗資可觀，從研究到藥品問世需要數年之久。

2023年秋季，「23與我」發生690萬名消費者數據遭駭事件，後來引發消費者聯合訴訟，對公司造成打擊。

「23與我」董事會成員、矽谷知名投資機構「紅杉資本」(Sequoia Capital)合夥人波塔(Roelof Botha)說，「23與我」不惜重金的花錢策略，在資金充裕時行得通，但資金缺乏時就出現困難，「我們必須削減規模，把重心集中在少數計畫。」

波塔說，「紅杉資本」共計投資「23與我」1億4500萬元，所有持股迄今不曾賣出，總計持股價值如今約1800萬元。

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