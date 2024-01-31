德州州長挨批 煽動極端分子美墨邊境滋事

德州州長艾伯特。(美聯社)

德州 因應付非法入境潮危機而與聯邦政府關係陷入緊張之際，全美歷史最悠久的拉丁裔維權團體「拉丁裔美國公民 團結聯盟」(League of United Latin American Citizens，LULAC)警告，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)鼓吹白人至上主義極端分子到美墨邊境滋事，教唆暴力的後果恐怕不堪設想。

「拉丁裔美國公民團結聯盟」全國主席賈西亞(Domingo García)29日發表聲明指出，艾伯特的發言明顯煽動極端暴力分子，像2019年在德州艾爾帕索(El Paso)沃爾瑪(Walmart)分店犯下23死22傷槍擊案的槍手，極可能聽到號召而來。

「國會山莊報」(The Hill)報導，賈西亞在聲明中說，艾伯特發表內容不實卻具有煽動意涵的言詞，可能鼓舞有心人暴力犯罪，甚至大規模屠殺。

聲明寫道：「我們呼籲我們的社區成員，特別是在德州的成員，對於來自外州、存有仇恨意圖的持槍極端分子要特別提高警覺。」

2019年艾爾帕索沃爾瑪槍擊案兇手是以墨西哥人為開槍目標，事發之後讓許多西語裔民眾人心惶惶，深怕仇外言論轉變成暴力攻擊，導致西語裔淪為受害者。

根據媒體報導，自稱為「把我們的邊境拿回來車隊」(Take Our Border Back Convoy)的團體，從29日起開始在維吉尼亞州 維吉尼亞灘(Virginia Beach)整隊出發，大隊人馬準備往德州前進。

「拉丁裔美國公民團結聯盟」在聲明中點名這個組織，並引述媒體報導指出，某些組織成員以「上帝的軍隊」(God's army)自居。

艾伯特上周發言再度為了邊境安全問題抨擊拜登政府，並形容邊境問題是外來者的「入侵」(invasion)。

賈西亞指出，艾伯特與支持者以吸引媒體注意的伎倆謀求政治利益以及募款，「拉丁裔美國公民團結聯盟」譴責危害人命的仇恨言論、行動與謊言，特別是企圖傷害那些不堪折磨而遠走他鄉尋求庇護的倖存者。