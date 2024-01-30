酵母含量超標 諾比舒2款感冒糖漿疑遭汙染召回

可能含有危險的過量酵母，八批Robitussin止咳糖漿被召回。圖為加州一家藥局販售的Robitussin。(路透)

諾比舒(Robitussin)止咳糖漿的製造商「赫力昂」(Haleon)宣布召回多批含有蜂蜜的產品，因為這些產品可能遭受汙染，且可能對免疫系統低下者構成嚴重威脅。

可能含有危險的過量酵母，八批Robitussin止咳糖漿被召回。圖為加州一家藥局販售的Robitussin。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )在官網公布赫力昂(Haleon)的召回資訊，赫力昂此次召回八批「Robitussin Honey CF Max Day Adult」與「Robitussin Honey CF Max Nighttime Adult」產品，這些產品供應給藥局和經銷商。

Robitussin咳嗽藥有效期限標註的位置。(美聯社)

赫力昂上周透過電郵表示，召回產品可能含有危險的過量酵母；酵母是蜂蜜的天然成分，但赫力昂檢測 到的含量「超出允許範圍」。

美聯社報導，攝取遭汙染的糖漿，可能會導致嚴重的真菌感染，這對免疫系統較弱的人，如器官移植病患、人類免疫缺陷病毒症候群患者而言，可能有危險。

美國目前有數百萬人罹患免疫系統低下的疾病，影響其對抗感染的能力。

赫力昂表示，對於大多數健康的人來說，這些產品引起的感染不會太嚴重。

總部在英國、美國總部在新澤西州 的赫力昂表示，尚未收到任何與召回產品相關的傷害或感染報告，這些產品的有效期限落在2025年10月到2026年6月之間。

赫力昂表示，用過該產品的人，若自認為遇到與召回相關的任何問題應聯繫醫生，並透過FDA線上回報系統通報。