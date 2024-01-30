全美兒童性剝削案新高 1/31聽證會研議

隨著智慧型手機、私人通訊軟體盛行，已助長全球性的兒童性剝削犯罪。(路透)

全國兒童性剝削(CSAM)案件創下歷史新高，已引起國會關切，參院訂於31日舉行聽證會，並邀集網路平台負責人出席，共商對策。

華盛頓郵報報導，根據統計，全國網路CSAM案件從2022年3200萬件增加到2023年3600萬件，「全國失蹤與受虐兒童中心」(NCMEC)部門負責人施罕(John Shehan)憂心表示：「此(增加)趨勢並未減緩。」

隨著智慧型手機、私人通訊軟體盛行，助長全球性的CSAM犯罪，性犯罪專業律師卡麗·戈德堡(Carrie Goldberg)直言：「CSAM行之已久的犯罪手法改變，過去透過秘密管道交換傳播，如今兒童及少年幾乎人手一支手機可以自由拍照。」

因此兒童及少年成為網路犯罪集團下手對象，誘騙他們傳送裸照再藉此勒索金錢，根據統計，全國網路性勒索案件自2022年8萬件暴增至2023年18萬6000件，去年至少有10名青少年自殺身亡。

雖然NCMEC接獲的CSAM犯罪逾九成來自美國本土以外的國家地區，但絕大多數出現在國內網路平台，包括Meta臉書 (Facebook)和Instagram、谷歌 (Google)、Snapchat、Discord和抖音 (TikTok)等。

2008年聯邦規定網路平台必須向NCMEC通報CSAM案件，但多數科技業者並未確實執行，2022年Meta旗下臉書平台通報超過2100萬件、谷歌220萬件、Snapchat55萬件、抖音29萬件、Discord17萬以及社群平台X通報近10萬件。

至於全球擁有超過20億用戶的蘋果(Apple)僅通報234起案件，甚至還以嚴重侵犯隱私為由，拒絕掃描用戶存在iCloud的資料，施罕不滿表示：「像蘋果這種不主動掃描，只定期通報少數案件，簡直就是犯罪者天堂。」