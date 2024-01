周末票房黯淡 蜂刑者740萬得冠

動作男星傑森史塔森偕女友蘿西杭亭頓出席「蜂刑者」在家鄉英國倫敦首映。(美聯社)

由於沒有強檔新片上映,上周末票房冷清,根據片商28日估計,上映已三周,由英國動作男星傑森史塔森(Jason Statham)主演的「蜂刑者」(The Beekeeper)以740萬元票房收入晉升北美賣座冠軍;本片票房與上周末相比僅下降14%,國內總票房達4230萬元,全球票房突破1億元。

同樣上映第三周的新版「辣妹過招」(Mean Girls)排名第二,票房為730萬元,該片的北美票房目前已累計6080萬元。

「旺卡」(Wonka)上映第七周排名第三,票房收入為590萬元,國內票房已累計近2億元,截至目前該片的北美票房為1億9520萬元,全球票房為5億5200萬元。

冒險動畫喜劇片「飛鴨向前衝」(Migration)票房為510萬元排名第四,國內票房總收入已突破1億元;浪漫喜劇電影「愛愛愛上你」(Anyone But You)票房為480萬元,排名第五,國內總票房達7120萬元。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)指出:「整體而言,單就票房方面這是個冷清的周末,但對於觀影者來說是美妙的周末。罷工造成許多阻力,但對於上映日程的擾亂正創造機會與可能。這是一個不斷變化的生態系統。」

其中受益的包括印度動作電影「戰士」(Fighter),該片以370萬元的票房排名第六;「哥吉拉-1.0」(Godzilla Minus One)重新上映,擠進前十名,榜單上還有其他幾個獎項競爭者。

這是本屆奧斯卡入圍 名單公布後的第一個周末,儘管許多將角逐獎項的強片已經可以在家中觀看,包括「奧本海默 」(Oppenheimer)、「芭比 」( Barbie)、「花月殺手」( Killers of the Flower Moon)、「滯留生」、( The Holdovers),但仍在影院播映的電影卻從這一熱潮中獲得相當大的提振,「美國小說」(American Fiction)入圍五項,包括最佳影片、最佳男主角,該片上映第七周票房增長65%,達到290萬元。

入圍八項的年度熱門強片「芭比」(Barbie)也宣布重返大螢幕,於1月26日重新上映,為期僅一周。