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周末票房黯淡 蜂刑者740萬得冠

編譯徐薏茹／綜合28日電
動作男星傑森史塔森偕女友蘿西杭亭頓出席「蜂刑者」在家鄉英國倫敦首映。(美聯社)
動作男星傑森史塔森偕女友蘿西杭亭頓出席「蜂刑者」在家鄉英國倫敦首映。(美聯社)

由於沒有強檔新片上映，上周末票房冷清，根據片商28日估計，上映已三周，由英國動作男星傑森史塔森(Jason Statham)主演的「蜂刑者」(The Beekeeper)以740萬元票房收入晉升北美賣座冠軍；本片票房與上周末相比僅下降14%，國內總票房達4230萬元，全球票房突破1億元。

同樣上映第三周的新版「辣妹過招」(Mean Girls)排名第二，票房為730萬元，該片的北美票房目前已累計6080萬元。

「旺卡」(Wonka)上映第七周排名第三，票房收入為590萬元，國內票房已累計近2億元，截至目前該片的北美票房為1億9520萬元，全球票房為5億5200萬元。

冒險動畫喜劇片「飛鴨向前衝」(Migration)票房為510萬元排名第四，國內票房總收入已突破1億元；浪漫喜劇電影「愛愛愛上你」(Anyone But You)票房為480萬元，排名第五，國內總票房達7120萬元。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)指出：「整體而言，單就票房方面這是個冷清的周末，但對於觀影者來說是美妙的周末。罷工造成許多阻力，但對於上映日程的擾亂正創造機會與可能。這是一個不斷變化的生態系統。」

其中受益的包括印度動作電影「戰士」(Fighter)，該片以370萬元的票房排名第六；「哥吉拉-1.0」(Godzilla Minus One)重新上映，擠進前十名，榜單上還有其他幾個獎項競爭者。

這是本屆奧斯卡入圍名單公布後的第一個周末，儘管許多將角逐獎項的強片已經可以在家中觀看，包括「奧本海默」(Oppenheimer)、「芭比」( Barbie)、「花月殺手」( Killers of the Flower Moon)、「滯留生」、( The Holdovers)，但仍在影院播映的電影卻從這一熱潮中獲得相當大的提振，「美國小說」(American Fiction)入圍五項，包括最佳影片、最佳男主角，該片上映第七周票房增長65%，達到290萬元。

入圍八項的年度熱門強片「芭比」(Barbie)也宣布重返大螢幕，於1月26日重新上映，為期僅一周。

入圍 芭比 奧本海默

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