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毒品除罪化衝過頭 俄勒岡議員修法剎車

記者顏伶如／綜合報導
一名男子疑似吸毒後失去知覺，倒臥俄勒岡州波特蘭市中心的一棟廢棄大樓下，站在一旁的警員也無可奈何。(美聯社)
一名男子疑似吸毒後失去知覺，倒臥俄勒岡州波特蘭市中心的一棟廢棄大樓下，站在一旁的警員也無可奈何。(美聯社)

俄勒岡州2020年首開全國先例，成為第一個所有毒品除罪化的州，但新法上路後毒品問題日漸猖獗，芬太尼(fentanyl)泛濫危機更使得民意頓時轉向。民主黨籍州議員日前推出旨在修改除罪化州法的提案，持有少量毒品將構成輕罪。

俄勒岡州選民在2020年以58%支持度通過「110號提案」(Measure110)，免除吸毒刑責的新法上路之後，持有少量海洛因、安非他命或迷幻藥等不會再遭逮捕，不會坐牢。推動法案的民主黨籍州議員強調，應該以公共衛生的角度解決毒品成癮問題，不要視同犯罪，法案當中也有協助吸毒者接受輔導的配套措施。

自從「110號提案」通過後，俄勒岡州毒品過量致死案例暴增，在全美各州當中增加幅度最大，共和黨方面頻頻施壓要求解決問題，某些擁有充裕經費的倡議團體則持續呼籲對毒品除罪化發動改革。

學者指出，「110號提案」是否導致俄勒岡州毒品致死案例增加還言之過早，「110號提案」支持人士則說，數十年來對於持有毒品、吸毒民眾總是加以逮捕的作法其實行不通。

但代表波特蘭選區的民主黨籍州議員凱特‧李柏爾(Kate Lieber)參與推出修法提案，持有少量毒品將再次面臨刑責，警察將有權查扣毒品，在人行道、公園等地點展開緝毒掃蕩。

提案內容還讓檢察官可以更容易起訴毒販，讓治療成癮症的藥物取得變得簡便，使用治療藥物的民眾租屋與居住均受到保護，避免遭受異樣眼光。

李柏爾23日接受美聯社訪問時說：「這是折衷之後的方案，同時也是我們能想到的最佳政策，確保持續維護社區安全，拯救性命。

修法提案將在2月展開的新議期推出。州參議院新成立的成癮症及社區安全回應委員會已多次舉辦公聽會。

一名男子打著赤膊，手裡拿著工具和毒品，坐在波特蘭市中心的公園長椅上，準備吸食。(...
一名男子打著赤膊，手裡拿著工具和毒品，坐在波特蘭市中心的公園長椅上，準備吸食。(美聯社)

毒品 俄勒岡州 民主黨

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