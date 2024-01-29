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全國中學裝感測器 遏止學生吸電子菸

編譯盧炯燊／綜合28日電
麻州一名高中校長展示他從學生身上沒收來的各式各樣電子菸吸食器。(美聯社)
麻州一名高中校長展示他從學生身上沒收來的各式各樣電子菸吸食器。(美聯社)

儘管法律將吸食電子菸的合法年齡提高到21歲，並且禁止廠商在菸內加入青少年喜歡的口味，以阻止銷售給未成年人，然而全美仍有數百萬青少年吸食電子菸，甚至遍及各中學校園。

美聯社26日報導，為了遏止電子菸氾濫，全國各地的中學採取零容忍政策，投入大量經費設置監控設備，主要使用空氣感測器來偵測學生是否吸食電子菸，有些學區甚至將感測器與監視器聯結，當電子菸感應器啟動時，監測攝影機也隨即開始攝錄，讓吸食的學生無所遁形。

對於被查獲違規吸食電子菸的學生，有些學區採取極為嚴厲的懲罰措施；因為屬於犯罪行為。違規學生可能會收到輕罪傳票並被處以罰款，如被查出攜帶含有四氫大麻酚(THC)的電子菸，則有可能因重罪被捕。

有些學區則會網開一面，但仍然免不了停學處分，有些會取消獎學金。

學校安裝感測器，也成為了學生與校方之間的「貓捉老鼠」遊戲。在社群媒體上，全國各地的學生紛紛描述如何智勝感測器的方法，有些表示會用保鮮膜覆蓋電子菸，也有說把煙霧吹進衣服裡。

感測器供應商HALO Smart Sensors表示，它的產品本是在疫情期間，用以監測室內空氣品質，現在95%是出售給學校，主要用於檢測電子菸煙霧及THC，同時也可監測聲音，例如槍聲。

德州科佩爾獨立學區(Coppell Independent School District)指出 ，感測器只是預防策略的一環；該學區甚至設立舉報熱線，並提供50獎金鼓勵學生檢舉吸電子菸的同學。

學區主管維林斯(Jennifer Villines)表示，被發現在校內吸電子菸的學生，雖然不會被開除，但也會遭停學或強迫轉學的處罰。

學區 檢測 德州

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