全國中學裝感測器 遏止學生吸電子菸
儘管法律將吸食電子菸的合法年齡提高到21歲，並且禁止廠商在菸內加入青少年喜歡的口味，以阻止銷售給未成年人，然而全美仍有數百萬青少年吸食電子菸，甚至遍及各中學校園。
美聯社26日報導，為了遏止電子菸氾濫，全國各地的中學採取零容忍政策，投入大量經費設置監控設備，主要使用空氣感測器來偵測學生是否吸食電子菸，有些學區甚至將感測器與監視器聯結，當電子菸感應器啟動時，監測攝影機也隨即開始攝錄，讓吸食的學生無所遁形。
對於被查獲違規吸食電子菸的學生，有些學區採取極為嚴厲的懲罰措施；因為屬於犯罪行為。違規學生可能會收到輕罪傳票並被處以罰款，如被查出攜帶含有四氫大麻酚(THC)的電子菸，則有可能因重罪被捕。
有些學區則會網開一面，但仍然免不了停學處分，有些會取消獎學金。
學校安裝感測器，也成為了學生與校方之間的「貓捉老鼠」遊戲。在社群媒體上，全國各地的學生紛紛描述如何智勝感測器的方法，有些表示會用保鮮膜覆蓋電子菸，也有說把煙霧吹進衣服裡。
感測器供應商HALO Smart Sensors表示，它的產品本是在疫情期間，用以監測室內空氣品質，現在95%是出售給學校，主要用於檢測電子菸煙霧及THC，同時也可監測聲音，例如槍聲。
德州科佩爾獨立學區(Coppell Independent School District)指出 ，感測器只是預防策略的一環；該學區甚至設立舉報熱線，並提供50獎金鼓勵學生檢舉吸電子菸的同學。
學區主管維林斯(Jennifer Villines)表示，被發現在校內吸電子菸的學生，雖然不會被開除，但也會遭停學或強迫轉學的處罰。
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