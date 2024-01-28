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德州首府數千反墮胎人士上街 嗆聲「殺嬰者」遠離

中央社／奧斯汀27日綜合外電報導

今天在美國保守的德州首府奧斯汀街頭有數千人集會遊行，訴求提供墮胎手術的人士「遠離」德州。

法新社報導，這群反墮胎人士聚集在奧斯汀（Austin）的州議會大廈外，他們高舉標語寫道「墮胎傷害女性」和「祈禱不再有墮胎」。

墮胎話題一直是美國敏感的政治議題，在選舉年更是如此。2022年美國最高法院裁決推翻了墮胎權享有的聯邦憲法保障，對反墮胎者而言是一大勝利；但此後民主黨人也不斷大力宣傳支持墮胎權。

反墮胎組織「維護生命40天」（40 Days for Life）的醫療事務主任羅賓森（Haywood Robinson）對集會群眾說：「我們要告訴殺嬰者：遠離我們自由的德州，阿門。」

自2022年以來，美國已有21個州限制或禁止墮胎。在美國最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的裁決後，德州的墮胎禁令相關「觸發法」（trigger law）便生效，禁止即便因強姦或亂倫而懷孕的墮胎。

美國今年將舉行總統大選，競選連任的民主黨籍總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）在選戰中支持墮胎權，警告若是換共和黨政府上台，美國墮胎權將進一步縮限。

共和黨目前聲望最高的總統參選人前總統川普（Donald Trump）則對支持者強調，以5比4票數做出推翻羅訴韋德案判決決定的大法官中，有3人是他提名。

美國第一夫人吉兒（Jill）上週邀請德州女子柯克斯（Kate Cox）出席拜登將於3月7日對美國國會發表的年度國情咨文演說。柯克斯因德州墮胎禁令而被迫前往他州進行緊急墮胎手術。

懷胎逾20週的柯克斯發現，她的胎兒帶有罕見基因缺陷「18-三體症」（trisomy 18，又稱愛德華氏症，Edwards syndrome），意味很可能死產或胎兒早夭。但醫師表示，如果她不中止懷孕，恐導致子宮破裂，危及她未來的生育能力甚至性命。

然而，由於柯克斯在德州面臨嚴格的墮胎法令，她在去年對州政府提告。德州地方法院判決她勝訴，但州檢察長又提出上訴。

隨著時間緊迫，柯克斯於是在去年12月前往他州尋求動緊急墮胎手術；她離開後數小時，德州最高法院果然判決州政府上訴成功。

墮胎 德州 拜登

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