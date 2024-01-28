艙門脫落、完成檢查 阿航、聯航復飛波音737 MAX 9

阿拉斯加航空26日首架完成檢查的737 MAX 9型客機恢復飛行。(路透)

阿拉斯加航空(Alaska Airlines)一架波音737 MAX 9客機，1月5日在飛行途中發生艙門脫落事故後，美國國內兩家使用波音737 MAX 9客機的阿航與聯合航空(United Airlines)隨即宣布停飛旗下所有同型客機，取消數千航班。經過全面檢查後，兩家業者先後宣布737 MAX 9客機恢復載客飛行。

阿拉斯加航空26日宣布首架完成檢查的737 MAX 9型客機恢復飛行，當天下午首班機由西雅圖 飛往聖地牙哥 。

該公司在聲明中表示，預計下周末之前完成旗下全部65架MAX 9的檢查工作，確保所有航班全面營運。聲明又說，每架737-MAX 9必須在完成嚴格檢查，且按照聯邦航空總署(FAA)要求，取得適航證明後才會復飛，預計每架飛機的檢查需要12個小時。

FAA在24日批准阿航的檢查及維護程序，公司的技術人員當晚即開始檢查工作。

聯航也於27日恢復使用該型客機，聯航透過電郵發聲明指出，復飛首班是從紐瓦克飛往拉斯維加斯的1525號班機，載有175名乘客和6名機組人員，於上午10時30分起飛。而當天也會有其他Max 9客機執行其他客運航班。

另一方面，FAA已詳細指示航空公司必須遵循的檢查及維護程序，尤其是檢查用來密封機艙的內嵌式艙門螺栓。

月初出事的阿航1282號航班，就是因為螺栓鬆動而在俄勒岡州 上空16000呎發生門板脫落事件。