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馬戲團貨車印州公路起火 警方搶救斑馬駱駝無恙

編譯盧炯燊／綜合27日電
一名格蘭特郡副警長救出四頭駱駝後，不忘合影留念。(美聯社)
一名格蘭特郡副警長救出四頭駱駝後，不忘合影留念。(美聯社)

一輛運載著斑馬及駱駝的卡車，27日由佛羅里達州趕往印第安納州準備參加馬戲團周末募款表演，途中在印州東北部的一條高速公路起火，大批警力趕來搶救這些動物，幸好全部安然無恙。

事發於27日凌晨2時左右，一輛拉著運載動物拖車的聯結車，在印第安納波利斯東北約60哩的格蘭特郡(Grant County)69號州際公路，突然著火，一時之間濃煙密布。一名州警和格蘭特郡員警等三人獲報趕到現場，合力將卡車上五匹斑馬、四頭駱駝及一匹小馬救了出來。

警方表示，除了兩名員警吸入濃煙送院治療外，所有動物都安全沒受傷，來自佛州的57歲卡車駕駛也沒受傷。

受事件影響， 69號州際公路北向部份路段所有車道都被關閉，直到早上6時30分左右，事故現場清理乾淨後才重新開放；斑馬和駱駝也由另一輛卡車載走。

這些斑馬被救出來後，悠然的在高速公路分隔島上漫步及吃草，不知才剛逃過一場大難。(...
這些斑馬被救出來後，悠然的在高速公路分隔島上漫步及吃草，不知才剛逃過一場大難。(美聯社)

格蘭特郡警長辦公室在臉書發布了一段視頻及照片，顯示這些動物被救出來後，悠然的在高速公路上一邊走，一邊吃草，不知才剛逃過大難。

印州米茲帕神社馬戲團(Mizpah Shrine Circus)總監史蒂夫‧川普(Steve Trump)表示，這些動物當時正從佛州趕往印州韋恩堡(Fort Wayne)，準備在周末參加四場馬戲團演出，為當地的米茲帕神社募款。

他又說，這次表演是年度募款活動，藉此幫助韋恩堡該神社中心籌措維護費用，節目內容都是適合闔家觀賞，很受當地民眾歡迎。

川普表示，卡車工作人員在高速公路上停車檢查車輛問題，發現火勢迅速蔓延，威脅拖車裡的動物，於是報警，幸好及時救出沒有影響演出。

佛州 川普 北約

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