矽谷殺妻案開庭 嫌犯陳立人4度缺席

此案引發華人社區高度關注，到場旁聽的華文媒體和華裔民眾只增不減，在網路上觀看直播的人數也觸及上限。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷 谷歌華裔 工程師殺妻案嫌犯陳立人原訂1月26日下午1時左右接受庭審，但最後關頭他仍未出現在聖他克拉拉郡法庭，這已是他傳訊第四次未能如約出席。據了解，他仍在住院。不過26日也出現案外案，此案引發華人 社區高度關注，26日太多華人進法庭觀看庭審，且頻頻拿出手機，也導致法官拉蒙(Hector E. Ramon)當庭斥責違法群眾，並要求法警趕出庭外。

負責此案的副檢察官嘉德伯格(Michael Gadeberg)向法官請求給陳立人更多時間。陳立人的代理律師施羅德(Wesley Schroeder)也向法官表示，他無法見到陳立人，也是開庭前的一個小時才得知他不會出現。法官同意嘉德伯格提議，擇定下次傳訊時間為2月5日(周一)下午1時30分。

嘉德伯格接受本報採訪時表示，他們因為這個案子頻繁回到法庭卻無任何進展，他認為2月5日陳立人比較可能出庭。但他也表示，如果陳立人仍住院，法庭必須以他的健康為先，不能強制他出庭。

「他最終還是要親自出庭，完成他的傳訊，並繼續司法流程。」嘉德伯格解釋說，陳立人不出庭並不會影響他們對該案的調查進度，「我們將繼續做我們的工作，為案件做準備、為庭審做準備」。

陳立人遲未現身法庭，又沒有合理的解釋，讓提審日期一延再延。矽谷灣區執業的台裔律師吳奐廷(Huan-Ting Wu)分析案情，他表示，若被告遲不現身，又無合理解釋，法官可以下令強制被告到庭。

吳奐廷指出，目前法庭的進度是提審，而提審是很快的流程，向被告宣讀他的起訴內容跟憲法權利，及詢問被告是否認罪，一般的案件流程走完，快則數分鐘內就會完成，這是避免被告受長期羈押卻不知道自己的起訴罪名。

由於四度未到庭，吳奐廷推測，陳嫌目前精神狀況，很可能是導致送醫的主因，加州法律有相關規定，若被告有傷害自己或他人風險，可作為被送醫理由，但若持續未到提審，卻沒有合理解釋，法官有權力下命令要求被告強制到庭。

不過26日也出現案外案，此案引發華人社區高度關注。到場旁聽的華文媒體和華裔民眾只增不減，在網路上觀看直播的人數也觸及上限，但許多華人不知道，法庭內拍照和截取並傳播直播畫面都不被允許。

26日下午法庭剛一開始，拉蒙就嚴肅宣布，關於陳立人案件直播只可有錄音，不能有影像，因上次直播中有人截屏並在網路上傳播，他還警告現場民眾，法庭內不許拍照和錄影，除非是提前申請許可證的媒體。

儘管如此，仍有不聽勸阻的民眾企圖用手機拍攝，被法警發現後立刻制止並要求他刪掉，類似的情況發生不只一次，不遵守規定者都是華裔面孔，法警不得不重複相同的話。