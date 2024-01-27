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中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

中國女子檀香山遭潑化學液體 嫌犯被捕

編譯俞仲慈、記者何卓賢／綜合報導
當街朝中國籍女子潑化學物品嫌犯被捕。(截取自檀香山警局影片)
當街朝中國籍女子潑化學物品嫌犯被捕。(截取自檀香山警局影片)

檀香山星廣報(Star-Advertiser)25日報導，當地發生一名中國籍女子遭到潑灑化學液體的惡意攻擊事件，警方已循線逮捕一名29歲男子，並以二級謀殺未遂罪名將他起訴，至於被害人送醫急救後，目前傷勢嚴重，根據目擊者描述，當時被害人渾身宛如「融化的蠟燭」。

檀香山警局(Honolulu Police Department，HPD)根據監視器畫面，鎖定嫌犯年約20多歲，身高約5呎8吋、體重約160至180磅，中等身材，犯案時身穿黑色連帽夾克、迷彩褲和白色口罩，但在犯案後，脫下上衣、赤裸半身，並被目擊者看到他騎著自行車離開。

於是25日晚上9時，警方循線在尼米茲(Nimitz)地區，以涉嫌二級謀殺未遂罪，逮捕一名嫌犯並證實：「檢察廳(Department of the Prosecuting Attorney)會提出指控。」

根據報導，在歐胡島瑪利諾學校(Maryknoll School)擔任客座中文教師的被害人，23日晚間9時15分，在阿拉莫阿納購物中心(Ala Moana Center)旁Planet Fitness健身房附近散步，突然被潑灑不明液體，導致衣服燒毀，女子嚴重灼傷立即向健身房求救。

目擊者桑德拉·安(Sandra Ahn)和朋友聽到尖叫聲後，趕緊上前關心，發現被害人衣服幾乎全毀，她說：「她看起來就像融化的蠟燭，渾身灼傷，非常痛苦。」

於是健身房員工用清水沖洗被害人身體，直到救護人員抵達，由於被害人的臉部、手臂和上半身嚴重灼傷，加上喉嚨和肺部吸入部分化學物質，送醫搶救時，還一度昏迷，目前情況仍相當危急。

Planet Fitness經理門多薩(Adan Mendoza)表示：「我真不明白，怎麼有人會做出這種事，然後若無其事離開。」

瑪利諾學校發表聲明表示：「本校一位中文老師無辜成為校外襲擊案受害人，我們深感震驚，她是本校國際交流計畫重要一分子，已經在本校任教第二年。」並強調：「我們已通知合作學校和中國大使館並提供支持，在此艱困時刻，我們關心並為被害人和親友們祈禱。」

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