91項起訴反助選情 司法制川時間緊迫

前總統川普25日離開紐約川普大廈準備前往法庭時，向支持群眾揮手。(路透)

華爾街 日報25日分析，前總統川普 的政治對手原以為他官司纏身，第三度問鼎白宮的過程中將被司法困住，但91項犯罪起訴反而成了他選情的助力，隨著11月大選日益接近，依靠法院定罪讓川普出局的策略，所剩時間已不多。

川普23日在新罕布夏州初選勝出後，獲共和黨 總統提名似已十拿九穩。面對多項同時進行的犯罪起訴，川普的實際表現比批評人士預期顯得更有韌性。

報導指出，川普律師團運作奏效，成功地盡量拖住法院判決時程；對川普具有最大政治殺傷力的兩起推翻2020年大選結果起訴案件，則成了川普選舉募款、凝聚支持者的助力。

川普把自己塑造成受到政治迫害者的形象獲得支持者認同，曾任白宮律師，後來轉為川普批評者的柯布(Ty Cobb)指出，以「受害者」姿態推出的政治論述看來，所有發展都變得對川普有利。

柯布說，川普的確經歷幾次「非常幸運的轉折」。

華爾街日報分析，未來幾個月裡，最高法院可能讓川普的干預選舉聯邦起訴案壓力削弱，川普在喬治亞州的推翻選舉犯罪起訴，如今則因區域檢察官威利斯(Fani Willis)緋聞與私德爭議出現波折。

川普陣營發言人史帝芬·張(Steven Cheung)表示，川普競選團隊因應策略成功，反映了某些選民相信檢方起訴川普是出於政治動機，川普有機會在大選取得壓倒性勝利。

不少反對川普的人士先前認為，各種司法挑戰將絆倒川普，讓他難以再戰2024。前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)去年在川普第一次遭到聯邦犯罪起訴後曾說：「川普所有問題都是咎由自取。他就是自己最糟糕的敵人。」

然而，反對人士的預測在共和黨初選期間並未成真，克利斯蒂則在本月宣布退出共和黨總統初選。