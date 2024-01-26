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密州校園槍擊案 兇手母親因過失殺人罪受審

特派員黃惠玲、記者胡玉立／綜合報導
2021年密西根州牛津高中校園槍擊案兇手的母親珍妮佛·克魯布利被控四項過失殺人罪名，25日出庭受審。(美聯社)
2021年密西根州牛津高中校園槍擊案兇手的母親珍妮佛·克魯布利被控四項過失殺人罪名，25日出庭受審。(美聯社)

2021年密西根州牛津高中(Oxford High School)校園槍擊案兇手的母親珍妮佛·克魯布利(Jennifer Crumbley) 被控四項過失殺人罪，25日出庭受審。

控辯雙方在庭上各自描繪出截然不同的母親肖像；控方指責這位母親疏忽大意和冷漠，導致這場悲劇；辯方則稱她善良甚至「過度警戒」，對兒子的麻煩毫不知情，悲劇發生後才了解實情。

珍妮佛·克魯布利現年45歲，她兒子伊森·克魯布利(Ethan Crumbley)2021年11月30日持槍到校，槍殺了四名學生，槍傷七人。犯案時只有15歲的伊森，已對一級謀殺罪等24項指控認罪，去年12月被判終身監禁，不得假釋。

伊森的父親、47歲的詹姆斯‧克魯布利(James Crumbley)訂於3月受審。這是美國首次有父母因校園大規模槍擊案被控過失殺人，罪名若成立，最高可判處15年徒刑。

奧克蘭郡檢察官凱斯特(Marc Keast)開庭陳述表示，伊森有明顯暴力意圖，其母卻「故意無視她所知的危險」，讓伊森犯下大規模槍擊案；「那天不是珍妮弗·克魯布利扣下扳機，但她應對這些死亡負責」。

凱斯特提到導致案發前的一連串令人不安的徵兆，指克魯布利夫婦知道這些徵兆卻未告知學校。伊森被捕後，布魯克利一家便逃亡，警方是在底特律一家藝術工作坊地下室找到他們。「她第一個反應就是撒謊，」凱斯特說：「第二個反應是逃跑。」

辯方律師史密斯(Shannon Smith)則強調，伊森的母親「盡了最大努力」養育兒子，是伊森一直對母親隱瞞，直到案發後她才了解到許多令人震驚的跡象。「他做了一些她無法理解或預測的事。」史密斯說。

在槍擊案發生前一周，伊森的父親帶他去買了一把口徑九毫米SIG Sauer手槍，母親則帶他去練習打靶。案發當天上午，伊森在課堂上畫出類似槍擊案的暴力圖像，父母曾被叫去學校溝通；但他們沒有接受學校輔導員建議把兒子帶離學校並尋求醫療協助，也沒有留意兒子已帶了那把槍去學校。這場會議結束幾小時後，伊森就在校內大開殺戒。

2021年密西根州牛津高中校園槍擊案15歲兇手的父母親，詹姆斯和珍妮佛·克魯布利...
2021年密西根州牛津高中校園槍擊案15歲兇手的父母親，詹姆斯和珍妮佛·克魯布利，皆被控過失殺人。(美聯社)

槍擊 奧克蘭 密西根州

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