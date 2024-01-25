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佛州眾議會通過法案 禁止16歲以下使用社群媒體「無論家長是否允許」

中央社／佛羅里達州塔拉哈西24日綜合外電報導
佛州眾議會通過一項法案，規定無論家長是否允許，佛州16歲以下兒童都不得使用社群媒體平台。 （美聯社）
佛州眾議會通過一項法案，規定無論家長是否允許，佛州16歲以下兒童都不得使用社群媒體平台。 （美聯社）

佛州眾議會今天通過一項法案，規定無論家長是否允許，佛州16歲以下兒童都不得使用社群媒體平台。

美聯社報導，法案並未明列哪些平台將受影響，但涵蓋所有追蹤用戶活動、允許兒童上傳內容並與他人互動、以及利用成癮性功能導致過度或強迫使用的社群媒體。私人間傳送訊息的應用程式則不在此限。

法案提案人、共和黨眾議員西羅伊斯（Tyler Sirois）表示：「他們正利用孩子的成長，這就是他們的商業模式，他們為什麼要這麼做？就是為了讓孩子們離不開…平台透過每次自動播放、按讚、推播通知，來給我們的孩子帶來多巴胺刺激。」

佛州眾議會以106對13票通過這項法案，一些民主黨人也加入共和黨的支持陣營。支持者認為，社群媒體讓兒童面臨霸凌和性侵風險，並可能導致憂鬱、自殺和成癮。

臉書（Facebook）和Instagram的母公司Meta敦促眾議會尋求另一種解決方案，例如需要家長許可才能下載應用程式，也希望這個問題可在聯邦層級獲得解決，而非讓不同的州法自行規範。

但將此議題視為首要任務的共和黨籍眾議會議長雷納（Paul Renner）表示，佛州這項法案應能禁得起憲法檢驗，因為它主要是針對社群媒體令人上癮的功能，而非其內容。（譯者：鄭詩韻/核稿：施施）1130125

佛州 社群媒體 共和黨

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