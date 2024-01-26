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艙門掉落後 32歲波音機 起飛前鼻輪脫落

編譯周芳苑／綜合報導
達美航空一架波音Boeing 757型客機日前在亞特蘭大國際機場準備起飛時，發生鼻輪脫落事故。(美聯社)
達美航空一架波音Boeing 757型客機日前在亞特蘭大國際機場準備起飛時，發生鼻輪脫落事故。(美聯社)

達美航空(Delta)一架波音Boeing 757型客機日前在亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)準備起飛時，發生鼻輪脫落事故。全美最大民航機製造商產品的安全性令人擔憂，聯邦航空管理局(FAA)已對此次事件展開調查。

發生事故的這架飛機已出廠32年，比波音公司先前引發安全疑慮737 Max系列更老舊。

據美聯社報導，20日上午11時15分左右，達美航空預訂飛往哥倫比亞波哥大(Bogota)的982航班在亞特蘭大國際機場滑行，準備起飛時，不料發生意外。

總部位於亞特蘭大的達美表示，當時機上共有172名乘客、2名飛行員和4名空服員。事發後所有乘客及其行李都被送回登機門、而後轉到替換班機上；該公司對於造成乘客諸多不便感到抱歉。

達美航空發言人指出，所幸無人受傷，飛機則已修復並於隔天恢復勤務。

波音公司並未對此次事件出面評論；波音757是這家飛機製造大廠1980年代的產品，將近20年前便已停產波音。

波音飛機近年來事故不斷，包括2018年、2019年在印尼和衣索比亞發生的兩起737 Max 8客機墜毀事故，共造成346人罹難。

本月稍早，阿拉斯加航空公司(Alaska)的737 Max 9客機內嵌式艙門(plug door)在俄勒岡州上空1萬6000呎處掉落，機身左側留下一個大洞，之後，該公司與使用同款機型的聯合航空(United Airlines)報告稱，在其他Max 9飛機門板上發現螺栓鬆動和其他問題。

達美航空一架波音Boeing 757型客機日前在亞特蘭大國際機場準備起飛時，發生...
達美航空一架波音Boeing 757型客機日前在亞特蘭大國際機場準備起飛時，發生鼻輪脫落事故。(美聯社)

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