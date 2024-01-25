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川普再奪新罕州 結束共和黨初選？紐時：答案是肯定的

記者胡玉立／綜合報導
新罕布夏州選務工作人員正要將投票箱中的選票倒出來，準備開始計票。(美聯社)
新罕布夏州選務工作人員正要將投票箱中的選票倒出來，準備開始計票。(美聯社)

23日的新罕布夏州共和黨初選，前總統川普贏得55%選票，剩下仍在堅持的唯一對手海理(Nikki Haley)拿到44%選票。川普以多出11個百分點獲勝，儘管幅度比許多選前民調顯示的少，但已足以構成合理問題：「共和黨總統初選大勢底定了嗎？」紐約時報分析指出，答案很可能是肯定的。

紐時指出，川普這場勝利很關鍵；因為，新罕州曾是海理改變競選軌跡的最佳機會。海理未能在新罕州獲勝，可能表示她無法在任何其他州獲勝；包括下一個初選州，她自己的家鄉南卡羅來納州。

新罕州為何海理的最佳機會，可從民調、歷史、選民結構和媒體關注等層面分析。新罕州是唯一民調顯示川普與海理差距不遠的州；海理在全國落後川普50多個百分點，但在新罕州僅落後川普15個百分點。

此外，新罕州長期以來一直支持溫和派和主流共和黨候選人，如馬侃(John McCain)和羅穆尼(Mitt Romney)。2016年川普以35%選票贏得新罕州，主要是溫和派選民的分歧。

海理獲大學教育程度和溫和派選民支持率最高，而新罕州這樣的選民很多；與許多州不同的是，新罕州無黨派選民也可以參加共和黨初選。新罕州初選，一向比之後其他州初選受到更多媒體關注；海理若能獲勝，有些微可能對接下來的選舉局勢產生影響；改變她在其他地方的命運。

23日的新罕州初選，海理的確發揮了前述優勢，贏得74%溫和選民、58%大學畢業程度、66%非註冊共和黨選民的支持。但她同時也以74%對25%的驚人差距，失去了註冊共和黨人選票支持；在共和黨初選中，這個群體的支持意義最重大。

新罕州初選結果，讓川普邁向輕鬆獲得提名之路。距離「超級星期二」僅剩六週時間，川普在全國民調領先逾50個百分點，屆時共和黨全國代表大會近半數代表將獲提名。除非出現巨大轉變，川普三月中旬獲得共和黨總統候選人提名，大勢已定。

新罕布夏州初選，一位選民頭戴支持川普的球帽出席投票。(路透)
新罕布夏州初選，一位選民頭戴支持川普的球帽出席投票。(路透)

川普 共和黨 民調

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