新罕州初選 兩黨選民對川普、拜登都不放心

新罕布夏州選民23日冒著寒冬前往初選投票。這次初選，共和黨選民希望遏止非法移民並改革聯邦政府運作。(路透)

新罕布夏州初選後的調查顯示，共和黨 選民第一關切的議題是，希望遏止非法移民並改革聯邦政府運作；但許多人憂慮前總統川普 的刑事官司；民主黨雖然主打經濟牌，但支持者仍關切拜登 的高齡及他應對中東情勢的政策。

美聯社VoteCast民調揭露選民對11月大選最在意的議題，及選民對候選人的看法；此外，新冠肺炎疫情雖然已非左右選舉的因素，但2020年大選造成的文化和社會影響力仍存。

AP VoteCast在新罕布夏州初選登場前，透過NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)訪查超過1890名共和黨選民，以及873位民主黨選民。

新罕布夏州初選之所以獨特，在於無黨派未決選民可以選擇投給單一特定政黨，吸引無堅定政黨傾向的選民投票。

超過40%的共和黨初選選民並未加入共和黨，而民主黨這類選民則有20%。

隨著通膨降低與就業成長，選民更關切經濟和美國與墨西哥的邊境問題。

在新罕州，約40%共和黨選民認為非法移民是美國最嚴重的問題，約70%的選民認為移民對美國的傷害多於幫助，約80%的人支持在南部邊境築牆。

相較之下，及2020年大選和2022年期中選舉的變化，當時共和黨普遍視振興經濟為要務。

在新罕州初選中，約80%的共和黨選民希望國家運作出現重大變革或徹底改變，延續1月愛州黨團會議的主軸。

至於墮胎雖然已經不是共和黨競選主要議題，卻仍是選民看法分歧的關鍵。

另外，新罕州共和黨初選選民比愛州選民更關切川普自身狀況，認為他太極端，而有約33%的選民認為美國駐聯合國前大使海理(Nikki Haley)過於極端。

至於川普的刑事官司，約33%的新罕州共和黨初選選民認為，川普多少涉及2020年總統大選、2021年1月6日國會暴亂事件或在佛州海湖莊園藏匿白宮機密文件；約25%的受訪者認為川普清白，而約66%的人認為當局對川普的指控出於政治動機。

在拜登方面，超過80%的人支持拜登的經濟政策，另有80%的選民認同拜登的學貸處理方式，但僅60%的受訪選民認同他的移民政策。