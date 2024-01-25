我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／巨浪突襲美軍基地 馬紹爾群島餐廳大門遭海水撞破

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 遺體死狀慘

新罕州初選 兩黨選民對川普、拜登都不放心

編譯陳韻涵／綜合24日電
新罕布夏州選民23日冒著寒冬前往初選投票。這次初選，共和黨選民希望遏止非法移民並改革聯邦政府運作。(路透)
新罕布夏州選民23日冒著寒冬前往初選投票。這次初選，共和黨選民希望遏止非法移民並改革聯邦政府運作。(路透)

新罕布夏州初選後的調查顯示，共和黨選民第一關切的議題是，希望遏止非法移民並改革聯邦政府運作；但許多人憂慮前總統川普的刑事官司；民主黨雖然主打經濟牌，但支持者仍關切拜登的高齡及他應對中東情勢的政策。

美聯社VoteCast民調揭露選民對11月大選最在意的議題，及選民對候選人的看法；此外，新冠肺炎疫情雖然已非左右選舉的因素，但2020年大選造成的文化和社會影響力仍存。

AP VoteCast在新罕布夏州初選登場前，透過NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)訪查超過1890名共和黨選民，以及873位民主黨選民。

新罕布夏州初選之所以獨特，在於無黨派未決選民可以選擇投給單一特定政黨，吸引無堅定政黨傾向的選民投票。

超過40%的共和黨初選選民並未加入共和黨，而民主黨這類選民則有20%。

隨著通膨降低與就業成長，選民更關切經濟和美國與墨西哥的邊境問題。

在新罕州，約40%共和黨選民認為非法移民是美國最嚴重的問題，約70%的選民認為移民對美國的傷害多於幫助，約80%的人支持在南部邊境築牆。

相較之下，及2020年大選和2022年期中選舉的變化，當時共和黨普遍視振興經濟為要務。

在新罕州初選中，約80%的共和黨選民希望國家運作出現重大變革或徹底改變，延續1月愛州黨團會議的主軸。

 至於墮胎雖然已經不是共和黨競選主要議題，卻仍是選民看法分歧的關鍵。

另外，新罕州共和黨初選選民比愛州選民更關切川普自身狀況，認為他太極端，而有約33%的選民認為美國駐聯合國前大使海理(Nikki Haley)過於極端。

至於川普的刑事官司，約33%的新罕州共和黨初選選民認為，川普多少涉及2020年總統大選、2021年1月6日國會暴亂事件或在佛州海湖莊園藏匿白宮機密文件；約25%的受訪者認為川普清白，而約66%的人認為當局對川普的指控出於政治動機。

在拜登方面，超過80%的人支持拜登的經濟政策，另有80%的選民認同拜登的學貸處理方式，但僅60%的受訪選民認同他的移民政策。

在新罕州，民主黨選民對拜登應對以色列與哈馬斯衝突的策略看到分歧，約50%贊同拜登目前作法；另有約40%的民主黨選民表示，拜登年紀太大，無法勝任第二個總統任期。

填寫選票的新罕州選民。(路透)
填寫選票的新罕州選民。(路透)

共和黨 拜登 川普

上一則

川普再奪新罕州 結束共和黨初選？紐時：答案是肯定的

下一則

汽車工會力挺連任 拜登打強心針 將續爭取獨立車工

延伸閱讀

川普再奪新罕州 紐時：共和黨初選可能「大勢底定」

川普再奪新罕州 紐時：共和黨初選可能「大勢底定」
川普料出線 拜營盼大選提早開打 激發民主黨金主及選民

川普料出線 拜營盼大選提早開打 激發民主黨金主及選民
WSJ：川普若二度執政 將有更多貿易戰開打

WSJ：川普若二度執政 將有更多貿易戰開打
川普若再任總統 美股將大漲？瑞銀策略師：推論謬誤

川普若再任總統 美股將大漲？瑞銀策略師：推論謬誤

熱門新聞

美國國家運輸安全委員會（NTSB）指出，本月稍早在美國阿拉斯加航空一架飛行中的波音737 MAX 9客機上脫落的門板是在馬來西亞製造。路透

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

2024-01-18 12:26
矽谷谷歌華裔工程師陳立人家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄

2024-01-21 20:58
華裔大學生吳奧利佛在TikTok展示自己求職經歷，稱投了超過400份申請才找到了一份實習。(截取自TikTok@oliesandroid)

大學生好難 華裔電腦系學生寄出456份申請才找到實習

2024-01-18 16:02
亞特拉斯航空18日發生一架波音747-8貨機因為起飛後不久遭遇引擎故障，被迫在邁阿密國際機場緊急著陸，未核實網上影像可見到引擎疑似空中起火。（截取自X@AviationSafety）

波音747-8貨機起飛後引擎故障 疑邊飛邊噴火驚悚畫面曝光

2024-01-19 07:54
2020年涉嫌跪壓非裔男子埃利斯致死的三名華盛頓州塔科馬市警局員警，去年12月獲判無罪，每人將獲得50萬元自願離職金。(美聯社)

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

2024-01-17 22:54
中國留學生齊太磊。(美聯社)

北卡博士生齊太磊殺華師 連開10槍至子彈耗盡

2024-01-22 09:51

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討