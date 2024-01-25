15歲智障女遭性侵 賓州母告星巴克、校方等疏失

性侵案發生地點之一，匹茲堡穆雷大道上的星巴克咖啡門市。(美聯社)

賓州 一名智力障礙女孩的母親24日向阿勒格尼郡普通法院(Allegheny County Court of Common Pleas)提出訴訟，指控星巴克 (Starbucks)、匹茲堡公校 和一家物業管理公司疏忽，導致2022年10月她15歲的女兒被三名同校男生帶出校園，在星巴克洗手間和附近一棟空建築內遭到性侵。

訴訟指控泰勒阿爾德迪斯高中(Taylor Allderdice High School)校方未能在女孩上課期間和上下學交通時間，提供充分監督和照顧；性侵發生地點所屬的Kappa物業管理公司和星巴克，明知其企業附近犯罪問題日益嚴重，卻未能為員工提供安全保障、應對和報告犯罪活動等培訓。

女孩和她母親的代表律師賴特(Alec Wright)指出，「匹茲堡公校知道我的客戶需要安全地上下學，卻未能為她創造安全環境；星巴克和Kappa知道他們的生意導致犯罪活動發生，卻未能保護我的客戶免受他人暴力侵害；痛苦的結果是她遭到性侵。」

訴訟稱，女孩2022年10月被三名男學生帶出校園，星巴克員工目睹男學生輪流帶女孩進入洗手間，卻未介入。幾名男學生隨後將她帶到Kappa管理的空建築內，第三名男生在那裡強暴了女孩。

這位母親說，女孩起初無法講述此事，但學校幾天後通知說，傳言有三名男孩與她發生性關係，女孩獨自在午餐桌上哭泣。學校人員告知此事件發生在星巴克；女兒體檢結果顯示有遭性侵犯的陽性跡象。

這名母親曾為女兒遭強暴向警方報案，匹茲堡公共安全廳表示，郡檢察官辦公室決定不提出指控。

「我為我女兒受到如此少的監督或保護，感到憤怒。她上學去，理當安全放學回家；」女孩母親說：「學校容許她被誘出校園，星巴克讓她在廁所裡遭襲擊。這一切令人沮喪。」