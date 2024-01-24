芝城瘋狂槍手連殺8人 舉槍自盡

南斯涉嫌開槍殺死八人。(威爾郡警長辦公室)

涉嫌在芝城 西南郊朱麗葉市(Joliet)開槍打死八人、一人受傷的槍手南斯(Romeo Nance，23歲)，於案發後駕車逃逸，經此間警局22日發布緊急追緝令及安全警報後，同日晚間被發現南斯在德州 聖安東尼奧(San Antonia)附近舉槍自盡。

根據指出，南斯在22日晚間8時30分，於德州聖安東尼奧西南約30哩的小鎮娜塔莉亞(Natalia)加油站，與聯邦執法人員對峙時開槍自殺。隨著南斯的死亡，追捕行動告一段落。

朱麗葉警局表示，這起血腥案件，始於警方22日在該市West Acres Rd. 2200街區的兩棟房屋內發現多名死者， 警方說，這起七人謀殺案均與南斯有關，南斯在前一天(21日)也涉嫌開槍射殺另一名男子，還有一名男子也中槍受傷。

朱麗葉警局局長艾文斯(Bill Evans)說，「我當警察已經29年了，這可能是我見過的最嚴重的犯罪現場，」艾文斯表示，由於嫌犯有多項前科，加上攜帶武器，相當具有危險性，警方因此發布了追緝令，並提醒民眾提高警覺。

調查人員尚未公布受害者的年齡、性別或相互關係。

威爾郡副警長強戈斯(Dan Jungles)表示，警方在21日的一起槍擊 案中，已經辨識出南斯的車輛進出現場，該起槍擊事件有一人中槍死亡。強戈斯還提到，這起槍擊事件前，在朱麗葉市的另一處地點，有另一位42歲的男子腿部中彈受傷，警方初步調查，槍擊這兩名受害者的嫌犯均為南斯，但受害者間並無關連，推斷應是隨機開槍。

強戈斯說，經過密切監控，南斯並沒有返回21日作案現場，但警方前往南斯居住的地點進行檢查時，在該房子的對街另一棟與南斯有關連的房屋外發現了血跡，警察進入屋內發現兩名死者；警察接著穿過街道到另一棟房屋，屋內又發現五名受害者。

威爾郡法院紀錄顯示，南斯因嚴重開槍、魯莽開槍等多項槍枝罪名，曾於2023年1月被捕。