軍法出獄 陸兵再涉國會暴亂 被捕

前陸軍士兵里奇蒙被控2021年1月6日在國會大廈下西側露台通道，多次用警棍攻擊警察。(美聯社)

前陸軍士兵里奇蒙(Edward Richmond Jr.)2004年在伊拉克服役時，蓄意射殺一名上手銬的當地平民，被軍方判處三年有期徒刑，最近又因為參與2021年國會暴亂事件，遭聯邦調查局(FBI )逮捕。

美聯社報導，FBI經調查證實，來自路易斯安納州 蓋斯馬爾(Geismar)、現年40歲的里奇蒙參加國會大廈暴亂事件，當時他戴著頭盔、墊肩、護目鏡並趁著混亂之際襲擊員警。

FBI根據警方隨身攝影機拍攝到的影像，指控小里奇蒙在2021年1月6日，在國會大廈下西側露台通道，多次用黑色警棍攻擊警察，當時警方正全力防堵川普 支持者經由通道，闖入國會大廈。當天負責維持集會秩序的小組成員之一，也作證指認里奇蒙。

由於罪證確鑿，警方循線在路州首府巴頓魯治(Baton Rouge)逮捕里奇蒙，罪名包括違反治安以及使用危險武器攻擊、對抗、妨礙員警。

報導指出，2004年2月，當時20歲在陸軍服役的里奇蒙被派駐伊拉克期間，因為在Taal Al Jai槍殺一名戴手銬的伊拉克平民，而被交付陸軍軍事法庭審判。里奇蒙當時為自己辯解，表示不知該男子已經被上銬並誤以為他會對同袍不利，因此自6呎外開槍射擊男子後腦勺。

里奇蒙原本可能面臨終身監禁的重刑，但由五名軍官和五名士兵組成的陪審團將罪名改為故意殺人罪，因此被判處三年徒刑後，遭陸軍勒令退伍。

據了解，國會暴亂事件涉案超過1200人，經過FBI全力追查，約有900人已認罪或經法院審判後定罪，其中近500人已經入獄服刑。