我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌二度缺席提審 當庭認罪機率小

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

綿延310哩 最大深海珊瑚礁首曝光 面積如黃石國家公園3倍大

記者張聲肇／綜合報導
科學家利用最新水下測繪技術終於能夠將深海珊瑚礁的景象化為3D影像。圖為美國東南海岸一處深海珊瑚礁。(美聯社)
科學家利用最新水下測繪技術終於能夠將深海珊瑚礁的景象化為3D影像。圖為美國東南海岸一處深海珊瑚礁。(美聯社)

科學家繪製出大西洋最大深海珊瑚礁的3D圖像，讓美國東岸外海底下綿延310哩、最寬68哩的景觀，首度呈現世人眼前。

研究人員1960年代就得知，東岸的大西洋海底有巨大的珊瑚礁，但面積究竟多大？直到最新的海底繪圖技術出現才有把握確知。

海洋探索基金會海洋學者索爾斯(Derek Sowers)說，這片珊瑚礁一直都在我們眼簾底下，等待我們去看清。

索爾斯和國家海洋暨大氣管理局(NOAA)等單位的科學家，將這幅珊瑚礁3D圖發表在「地球空間資訊科學」(Geomatics)期刊。

這片從佛州外海延伸到南卡州東岸的深海珊瑚礁，面積約等於黃石國家公園的三倍，斯克里普斯海洋地理研究所海洋生物學家桑定(Stuart Sandin)說，這片珊瑚礁規模之大，令人大開眼界，屏息讚嘆。

珊瑚礁所在深度從655呎到3280呎不等，最深所處由於陽光無法穿透，不能像熱帶珊瑚礁，靠光合作用吸取營養，只能從海水過濾細微食物分子，當作生長的能量。

科學家說，深海珊瑚礁是沙魚、旗魚、海星、章魚、蝦類等的最佳棲息場所。

科學家和潛水客較熟悉的是熱帶珊瑚礁，因為較容易靠近，世上最大的熱帶珊瑚礁是澳洲外海的大堡礁(Great Barrier Reef)，綿延達1430哩。

索爾斯說，將來也許會發現更大的珊瑚礁，因為目前為止，全球海洋底部的高傳真影像圖，只繪製了約四分之一。美國外海底已完成50%，主要透過船隻向海底發送高傳真聲納的技術收集資料，據以繪製成圖。

深海珊瑚礁的面積比熱帶珊瑚礁還大。參與研究的天普大學海洋生物學家柯德斯(Erik Cordes)說，這兩種珊瑚礁面臨的威脅類似，包括氣候變遷和人類挖掘石油和天然氣造成的｢非自然騷擾」。

科學家利用最新水下測繪技術終於能夠將深海珊瑚礁的景象化為3D影像。圖為南卡羅來納...
科學家利用最新水下測繪技術終於能夠將深海珊瑚礁的景象化為3D影像。圖為南卡羅來納州外海一處深海珊瑚礁。(美聯社)

石油 澳洲 氣候變遷

上一則

世界OnAir／與粵語研究學者 聊聊草根傳承語言的力量

下一則

50年最少… 大湖區元旦湖面結冰率 僅0.35%

延伸閱讀

「零死亡願景」逾10年 紐約皇后大道見改善

「零死亡願景」逾10年 紐約皇后大道見改善
海島浮潛

海島浮潛
MARTA退役車廂 變身喬州人工島礁

MARTA退役車廂 變身喬州人工島礁
布碌崙大西洋購物商場搶劫案 警緝1非裔男

布碌崙大西洋購物商場搶劫案 警緝1非裔男

熱門新聞

美國國家運輸安全委員會（NTSB）指出，本月稍早在美國阿拉斯加航空一架飛行中的波音737 MAX 9客機上脫落的門板是在馬來西亞製造。路透

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

2024-01-18 12:26
矽谷谷歌華裔工程師陳立人家暴毆打太太致死案，震驚華人社區。（翻攝自領英）

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄

2024-01-21 20:58
華裔大學生吳奧利佛在TikTok展示自己求職經歷，稱投了超過400份申請才找到了一份實習。(截取自TikTok@oliesandroid)

大學生好難 華裔電腦系學生寄出456份申請才找到實習

2024-01-18 16:02
無證客透過圍牆邊窄小的空間，穿越入美。（取自TikTok @brooklyn46548）

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

2024-01-16 10:40
積極角逐大位的前總統川普近期似乎氣色不佳。（美聯社）

77歲川普健康罕受關注 醫警告：滿臉倦容、路也走不穩

2024-01-16 21:23
亞特拉斯航空18日發生一架波音747-8貨機因為起飛後不久遭遇引擎故障，被迫在邁阿密國際機場緊急著陸，未核實網上影像可見到引擎疑似空中起火。（截取自X@AviationSafety）

波音747-8貨機起飛後引擎故障 疑邊飛邊噴火驚悚畫面曝光

2024-01-19 07:54

超人氣

更多 >
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
注意這5預警 有可能是前列腺癌

注意這5預警 有可能是前列腺癌
爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲