綿延310哩 最大深海珊瑚礁首曝光 面積如黃石國家公園3倍大

科學家利用最新水下測繪技術終於能夠將深海珊瑚礁的景象化為3D影像。圖為美國東南海岸一處深海珊瑚礁。(美聯社)

科學家繪製出大西洋最大深海珊瑚礁的3D圖像，讓美國東岸外海底下綿延310哩、最寬68哩的景觀，首度呈現世人眼前。

研究人員1960年代就得知，東岸的大西洋海底有巨大的珊瑚礁，但面積究竟多大？直到最新的海底繪圖技術出現才有把握確知。

海洋探索基金會海洋學者索爾斯(Derek Sowers)說，這片珊瑚礁一直都在我們眼簾底下，等待我們去看清。

索爾斯和國家海洋暨大氣管理局(NOAA)等單位的科學家，將這幅珊瑚礁3D圖發表在「地球空間資訊科學」(Geomatics)期刊。

這片從佛州外海延伸到南卡州東岸的深海珊瑚礁，面積約等於黃石國家公園的三倍，斯克里普斯海洋地理研究所海洋生物學家桑定(Stuart Sandin)說，這片珊瑚礁規模之大，令人大開眼界，屏息讚嘆。

珊瑚礁所在深度從655呎到3280呎不等，最深所處由於陽光無法穿透，不能像熱帶珊瑚礁，靠光合作用吸取營養，只能從海水過濾細微食物分子，當作生長的能量。

科學家說，深海珊瑚礁是沙魚、旗魚、海星、章魚、蝦類等的最佳棲息場所。

科學家和潛水客較熟悉的是熱帶珊瑚礁，因為較容易靠近，世上最大的熱帶珊瑚礁是澳洲 外海的大堡礁(Great Barrier Reef)，綿延達1430哩。

索爾斯說，將來也許會發現更大的珊瑚礁，因為目前為止，全球海洋底部的高傳真影像圖，只繪製了約四分之一。美國外海底已完成50%，主要透過船隻向海底發送高傳真聲納的技術收集資料，據以繪製成圖。